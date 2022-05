Drogerie dm z drugim sklepem w Polsce. Jakie są hity sprzedażowe sieci?

- Rozpiera nas radość, ponieważ również klienci z Jeleniej Góry przyjęli nas z ogromnym entuzjazmem. Wielu z nich przyszło po konkretne produkty, wcześniej wybrane w sklepie internetowym dm.pl oraz w apliakacji Mój dm. Niezależnie od preferencji zakupowych wszystkich odwiedzających fachową poradą wspierał nasz profesjonalny zespół - mówi Markus Trojansky, General Manager dm w Polsce.

Klienci dm chętnie kupowali produkty z asortymentu dla dzieci i do domu oraz produkty marki własnej. Największym zainteresowaniem cieszyły się żele, mydła i kremy Balea oraz kosmetyki naturalne alverde. Specjalną, polską edycję kremowego żelu pod prysznic Balea klienci z Jeleniej Góry mogą otrzymać w prezencie przy zakupach za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach dm albo zakupić. Oferta ważna jest do 14 maja lub do wyczerpania zapasów.

Dm: Interesuje nas wszystko, co dzieje się w zasięgu 10-20 km od naszego sklepu.

W ramach budowania relacji z najbliższym sąsiedztwem i wspierania lokalnych inicjatyw dm zdecydował się przekazać darowiznę na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie “Karkonoskie Iskierki”.

- Chcemy być jak najbliżej naszych klientów, także w ich codziennym życiu. Interesuje nas wszystko, co dzieje się w zasięgu 10-20 km od naszego sklepu. Kibicujemy, wspieramy, promujemy, a jeśli istnieje taka potrzeba, pomagamy. Otwierając sklep, stajemy się częścią lokalnej społeczności - komentuje Markus Trojansky.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także zakupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego, usługi foto i karmę dla zwierząt.

Drugi sklep dm w Polsce

Drogeria w Jeleniej Górze to drugi po Wrocławiu sklep dm w Polsce. Jego powierzchnia sprzedażowa wynosi około 434 m2. Drogeria zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w stację pakowania prezentów oraz dystrybutor wody. Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00.