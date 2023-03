Drugi salon CHANGE Lingerie w Białymstoku

CHANGE Lingerie dynamicznie się rozwija nie tylko w Polsce, w lutym marka świętowała otwarcie 300 salonu na świecie. Z tej okazji uruchomiła nowatorski program lojalnościowy Club CHANGE VIP+. Dołączając do jego subskrybcji zyskujemy nielimitowany dostęp do rabatu 40% na wszystkie produkty aż do końca roku. Rejestracji dokonuje się wnosząc jednorazową opłatę w wysokości 50 zł, która od razu umożliwia zakupy z rabatem 40% we wszystkich salonach regularnych oraz w sklepie online. Już rabat uzyskany przy zakupach za 125zł rekompensuje w pełni koszt zakupu subskrybcji. Z każdym kolejnym produktem, z każdym kolejnym paragonem multiplikujemy korzyści. VIP+ to nowy poziom członkostwa w Club CHANGE, który przenosi Cię na nowy wymiar oszczędności. Dzięki niewielkiej opłacie zyskujesz rabat na wszystkie kategorie produktów w CHANGE: bieliznę, stroje kąpielowe, bieliznę nocną, odzież domową, rajstopy i skarpety aż do końca roku. Co więcej, kupując prezent swojej córce, mamie czy przyjaciółce także korzystasz z przysługującego Ci rabatu. To nasza odpowiedź na szalejącą inflację - wyjaśnia Tariq Al- Sakkaf, członek Zarządu CHANGE Lingerie w Polsce.