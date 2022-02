Drugi sklep franczyzowy VIVE Profit ruszy w Krośnie

VIVE Profit to sieć sklepów oferująca bardzo bogaty asortyment (odzież dziecięca, damska i męska, domowe tekstylia, ale również produkty komplementarne, m.in. chemia gospodarcza). Dla bardziej wymagających przygotowane zostały marki premium, wyeksponowane w specjalnych strefach top. Praktycznie wszystkie ubrania znajdują się na wieszakach w odpowiednich działach asortymentowych i posiadają metkę z ceną.

System sprzedaży w sklepach działa w oparciu o zmniejszające się każdego dnia ceny produktów (aż do 30%). Raz w tygodniu następuje całkowita wymiana asortymentu w każdym sklepie należącym do sieci i jest proponowana atrakcyjna promocja na pakiety. Do każdego sklepu VIVE Profit dostarczanych jest tygodniowo dziesiątki tysięcy sztuk towaru.

Przeczytaj także: W 2021 roku w Polsce zadebiutowało 11 zagranicznych marek

Właścicielem sieci sklepów VIVE Profit, oferujących niepowtarzalną odzież na każdą okazję, jest spółka VIVE Textile Recycling. Pierwszy sklep powstał w 1995 roku w Kielcach. Dziś w sieci funkcjonuje ponad 45 obiektów w całej Polsce.