Duńska moda marki Only wkracza do Libero Katowice

Mix najemców, znane, lubiane i międzynarodowe brandy oraz oferta rozrywkowo-gastronomiczna wyróżniają Libero na śląskim rynku. Jak informuje centrum handlowe, poszerzanie oraz modyfikowanie oferty galerii to odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów. Dzięki temu galeria wpisuje się w oczekiwania odwiedzających, będąc docenianym i chętnie odwiedzanym miejscem spotkań i zakupów w regionie.

Duński brand umocni segment mody Libero

Wachlarz zakupowych możliwości Libero Katowice już wkrótce poszerzy duński brand Only, który umocni segment mody. Obecnie sieć tworzy ponad 4500 sklepów na całym świecie, które ubierają pewne siebie i niezależne młode kobiety.

"Blisko 300 mkw. unikatowej, stylowej i bardzo kobiecej mody otworzy się przed klientkami już w marcu. Do ich dyspozycji oddany zostanie przestronny salon, który pozwoli na komfortowe zakupy i wybór najlepszych propozycji spośród bogatego asortymentu marki" - podaje Libero.

- Libero Katowice odpowiada na potrzeby klientów. Rozszerzamy ofertę o markę, która na całym świecie przyciąga do siebie setki kobiet. Jestem przekonany, że również w Katowicach znajdzie swoje wierne fanki, które wśród wielu różnorodnych produktów odkryją przepis na swój styl. Ogromnym atutem Only jest atrakcyjny stosunek jakości do ceny, co tym bardziej jest kluczowe w obliczu rosnącej inflacji i wzrostu kosztów codziennego życia – podkreśla Tomasz Domoń, dyrektor regionalny odpowiedzialny za komercjalizację Libero Katowice. - Odpowiednio przemyślana i skuteczna strategia działalności Libero zachęca nowych najemców do ulokowania swoich salonów w galerii. Potencjał obiektu doceniają popularne, rodzime marki oraz międzynarodowe brandy, których przykładem jest właśnie sieć Only – dodaje.

Only - moda, która nie znosi kompromisów

Marka Only jest obecna na rynku od 1995 roku. Projektanci skupiają się na "sile i niezależności kobiet, dając im modę, która nie znosi kompromisów". Only tworzy kolekcje, dzięki którym kobiety mają czuć się modnie, niezależnie od sytuacji. Wszystkie produkty projektowane są w trosce o najdrobniejsze szczegóły i dopracowywane tak, aby sprostać wymaganiom ambitnych i spontanicznych kobiet - informuje marka.

- Naszą decyzję o utworzeniu nowej lokalizacji poprzedza analiza lokalnego rynku oraz przede wszystkim struktura klientów danego miejsca. Libero Katowice wyróżnia się na tle galerii handlowych zarówno ofertą, jak i rozbudowanym programem marketingowym wspierającym relacje z klientami – mówi reprezentująca markę Only Agnieszka Kuprjanowicz. - Ambitnie podchodzimy do naszych projektów, dlatego tym bardziej cieszymy się na współpracę z Libero Katowice, które wysoko stawia poprzeczkę i stawia na jakość usług i produktów. Jestem przekonana, że odwiedzający docenią nasze produkty, tak jak setki kobiet na całym świecie - zaznacza.

Libero Katowice to ponad 150 sklepów, punktów usługowych oraz przestrzeń restauracyjna na Śląsku. W 2022 roku centrum poszerzyło swoją ofertę m.in. o takie znane sklepy, jak interaktywny salon Modivo, luxury brands w Half Price, Kodano Optyk, Dealz, Crazy Bubble czy Sofi Flora. W Libero w ubiegłym roku zadebiutowały także restauracje Zdrowa Krowa i Olimp. Ponadto w nowej odsłonie uruchomiono klinikę medycyny estetycznej Say WoW.