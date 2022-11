Duńska sieć chce mieć 500 sklepów w Polsce

Obecnie sieć obejmuje 272 sklepy na terenie całego kraju. Konsekwentnie rozwijana jest wielokanałowość sprzedaży, efektem czego sprzedaż w kanale online wzrosła o 5% w porównaniu do roku poprzedniego, a udział on-line, włączając usługę click&collect, w całości sprzedaży wyniósł 16%.

Najpopularniejszym produktem wśród sprzedawanych przez sieć Jysk mebli okazało się krzesło JONSTRUP, które sprzedane zostało w ilości ok 80 000 sztuk.

Trudny rok. Jak poradził sobie Jysk?

- Miniony rok finansowy był pełen wyzwań, dlatego jestem przede wszystkim wdzięczny i dumny ze wszystkich koleżanek i kolegów pracujących w JYSK Polska. To ich ogromne zaangażowanie i ciężka praca pozwoliły nieprzerwanie oferować naszym klientom dobre doświadczenia zakupowe. Działaliśmy wspólnie nie tylko dla naszych klientów, ale również dla najbardziej potrzebujących. Skala wsparcia naszych sąsiadów z Ukrainy, jaka płynęła od naszych pracowników była niezwykle budująca. Po raz kolejny mieliśmy możliwość przekonać się, że nasz firmowy system wartości to coś realnego, odnoszącego się do konkretnych działań – mówi Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska.

Dynamicznie rozwija się także kanał sprzedaży B2B. W poprzednim roku finansowym sprzedaż w tym segmencie wzrosła o blisko 40%.

20 nowych sklepów Jysk

W poprzednim roku finansowym otworzonych zostało 20 nowych placówek, a 41 sklepów zmodernizowano do skandynawskiego konceptu aranżacji wnętrz, obecnego we wszystkich krajach JYSK – konceptu 3.0. Sieć rozrasta się zarówno w dużych i średnich miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, poniżej kilkunastu tysięcy mieszkańców. Przykładem tego podejścia było między innymi otwarcie 2 nowych sklepów w Warszawie, trzeciego sklepu w Częstochowie, czy w Bydgoszczy obok nowych placówek w małych miejscowościach jak Lubawa, czy Słupca.

Docelowo ma powstać w Polsce 500 sklepów JYSK.

Wojna w Ukrainie, zamknięcie sklepów Jysk w Rosji

JYSK był jedną z pierwszych firm, która bardzo szybko podjęła decyzję najpierw o wstrzymaniu, a wkrótce potem o ostatecznym zakończeniu działalności w Rosji. W maju 2022 zamknięty został ostatni sklep w tym kraju.

Podatki

JYSK pozostaje jednym z największych płatników podatków w naszym kraju. W tegorocznym zestawieniu Ministerstwa Finansów sieć znalazła się w pierwszej setce wśród największych firm/płatników CIT.

Inwestycje w pracowników

Podczas minionego roku finansowego przeprowadzone zostało w JYSK Polska badanie satysfakcji z pracy w którym poziom zadowolenia wyniósł 77 punktów na 100 możliwych. Przy czym średnia w Polsce wynosiła 69 punktów.

Firma aktywnie wspiera i inwestuje w programy rozwojowe dla pracowników, w ramach których poprzedni rok finansowy przyniósł 36 osób wyszkolonych na stanowisko kierownika sklepu oraz 65 osób gotowych do objęcia stanowiska zastępca kierownika sklepu. Poziom awansów wewnętrznych na obydwu stanowiskach utrzymuje się powyżej 80%.