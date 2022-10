Duża strata w CCC. Grupa chce otworzyć 250 sklepów HalfPrice do 2025 r.

Strata netto z działalności kontynuowanej w drugim kwartale roku 2022/23 wyniosła 54,1 mln zł.

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 31,3 mln zł wobec 77,8 mln zł zysku przed rokiem.

EBITDA grupy sięgnęła w drugim kwartale 179,1 mln zł.

Przychody grupy wyniosły 2,38 mld zł wobec 2,03 mld zł rok wcześniej.

- Grupa obserwowała pogorszenie sprzedaży w okresie grudzień 2021 roku oraz styczeń 2022 roku w związku z utrzymującymi się wysokimi poziomami nowych przypadków COVID-19, które miały wpływ na niższy ruch w galeriach

handlowych oraz generowaną sprzedaż w ostatnich miesiącach roku obrotowego. Ponadto w lutym 2022 roku nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, co przełożyło się na spowolnienie sprzedaży w lutym i marcu 2022 roku, a także wpłynęło na ogólną sytuację makroekonomiczną w Polsce oraz poza jej granicami. Grupa prowadzi działalność w Ukrainie za pośrednictwem franczyzy, stąd aktywa inne niż należności handlowe, przypisane do tego rynku na dzień bilansowy nie stanowiły istotnej wartości. W Rosji Grupa prowadziła działalność poprzez 39 sklepów w ramach spółki zależnej. Łącznie w 2021 roku udział sprzedaży w Ukrainie i Rosji wyniósł 2,37% przychodów Grupy CCC. W dniu 17 maja 2022 r. nastąpiła sprzedaż udziałów spółki rosyjskiej poza Grupę CCC. Rozliczenie sprzedaży udziałów nastąpiło w niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupy. Transakcja została szerzej opisana w części ‘Działalność zaniechana’. - tłumaczy Grupa.

CCC: Wzrost przychodów głównie za sprawą rozwoju modelu omnichannelowego

Wzrost przychodów ze sprzedaży w wysokości 805,9 mln PLN (r/r) nastąpił głównie za sprawą rozwoju modelu omnichannelowego w Grupie, rozwoju segmentu HalfPrice, jak i rozszerzenia dostępnego asortymentu.

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa odnotowała wzrost przychodów z działalności detalicznej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 285,1 mln PLN (18,3%). W drugim kwartale 2022 r. natomiast wystąpił spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu o 8,7 mln PLN (−0,8%). W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa odnotowała także dynamiczny wzrost przychodów w kanale digital o 558,7 mln PLN (31,4%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W drugim kwartale 2022 r. wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu wyniósł 364,8 mln PLN (41,1%). Ponadto, w roku finansowym 2021 Grupa rozpoczęła wdrożenie nowego formatu off-price (oficjalny start projektu miał miejsce 4 maja 2021 roku) poprzez rozbudowę sieci sklepów stacjonarnych i uruchomienie platformy online pod marką HalfPrice.

Jakie wyniki generują sklepy Half Price?

Wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 r. wyłącznie w sieci HalfPrice wyniósł 260,1 mln PLN (>100%) w stosunku do analogicznego

okresu, natomiast w drugim kwartale odnotowano wzrost o 142,7 mln PLN (>100%) w stosunku do analogicznego okresu.

Grupa CCC ma 960 sklepów

Grupa CCC na dzień bilansowy to łącznie 960 sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w nowoczesnych centrach i galeriach handlowych, a także liczne platformy sprzedażowe online w Polsce oraz 28 krajach Europy i Bliskiego Wschodu.

Głównymi katalizatorami wzrostu przychodów Grupy w ciągu najbliższych lat będzie dynamiczny rozwój segmentu offprice (planowane otwarcie łącznie 250 sklepów HalfPrice do 2025 roku) oraz dalsze skalowanie działalności Grupy Modivo (m.in. uruchomienie marketplace oraz zwiększenie udziału zagranicy w przychodach).