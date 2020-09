Dyrektor Action Polska: Opieramy handel na sklepach stacjonarnych, w przyszłym roku testy kas samoobsługowych

Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska, fot. mat. pras.

- Liczba naszych klientów w Polsce sukcesywnie wraca do poziomu sprzed lockdownu. Dodatkowo bardzo dużą popularnością cieszą się sklepy, które otworzyliśmy w ostatnim czasie, zwłaszcza w tych miastach, w których marka Action nie była wcześniej obecna. To pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Czy sieć Action po lockdownie zmieniła swoją strategię?

Nasi klienci zawsze mogli liczyć na cotygodniowe, atrakcyjne promocje i to się nie zmieniło. Kontynuujemy naszą dotychczasową strategię w tym zakresie. Głównym atutem Action jest szeroka oferta produktów codziennego użytku z aż 14 kategorii, bardzo przystępne ceny oraz element niespodzianki wynikającej z tego, że 2/3 asortymentu dynamicznie rotuje i co tydzień na półkach pojawia się ponad 150 nowych artykułów. Dużą wagę przykładamy przy tym do produktów sezonowych, które cieszą się rosnącą popularnością – latem były to m.in. akcesoria do grilla, ogrodu i na plażę, a obecnie artykuły szkolne i papiernicze oraz dekoracje jesienne. Ten koncept świetnie się sprawdza.

Czy jest szansa, że na półkach pojawi się więcej artykułów żywnościowych?

Żywność jest jedną z 14 naszych kategorii produktowych. Oferujemy głównie pakowane słodkie i słone przekąski oraz napoje. Action jest jednak siecią dyskontów niespożywczych, dlatego nie mamy w planach rozszerzania asortymentu żywnościowego.

Pandemia pokazała, że handel w internecie będzie coraz ważniejszym kanałem sprzedaży. Czy polscy klienci Action będą mogli zrobić zakupy w sieci?

Nasz model biznesowy opiera się na sklepach stacjonarnych i chcemy, aby ten kanał sprzedaży zawsze pozostał dominujący. Jesteśmy jednak coraz bardziej aktywni online, zwłaszcza w zakresie działań marketingowych. Usługę click&collect testujemy we Francji i w Belgii. W zależności od tego, jak sprawdzi się to rozwiązanie, będziemy podejmować decyzje odnoście wprowadzenia go na większą skalę. Bardziej zaawansowane są testy kas samoobsługowych, które prowadzimy na kilku rynkach. W Holandii takie kasy działają one już w około 100 sklepach. Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, testy w Polsce rozpoczniemy w pierwszym kwartale 2021 roku.

Czy wirus zrewidował plany rozwoju spółki na naszym rynku?

W wyniku lockdownu musieliśmy niestety wstrzymać się z otwarciami niektórych sklepów, ale już latem mogliśmy wrócić do planu ekspansji pierwotnie zakładanego na 2020 rok. Konsekwentnie rozbudowujemy naszą sieć na południu Polski i dalej w głąb kraju, zarówno w mniejszych miejscowościach, jak i w dużych aglomeracjach. Od początku sierpnia otworzyliśmy łącznie 12 nowych marketów, a w planach mamy kolejne. Jeśli sytuacja epidemiczna znacząco się nie pogorszy, zakładamy, że jeszcze w tym roku osiągniemy dwa kamienie milowe w rozwoju Action na polskim rynku. Mamy więc nadzieję, że wkrótce będziemy mogli podzielić się tymi dobrymi wiadomościami.