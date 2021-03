Dyrektor generalny Action Polska: To dla nas dobry czas na rozwój

Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. Fot. materiały prasowe

Dyskonty świetnie sprawdzają się w czasie spowolnienia gospodarczego, kiedy ludzie poszukują oszczędności. Widzimy to po wzroście wartości koszyka zakupowego klientów Action, a także po zwiększonym zainteresowaniu właścicieli oraz zarządców obiektów handlowych najemcami dyskontowymi – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. - Na polskim rynku dyskontów trend wzrostowy utrzymuje się już od ponad dekady. Przed wybuchem pandemii prognozy jego rozwoju wynosiły ok. 7-9% rocznie do 2022 roku, a obecnie wynoszą 8% do 2024 roku – dodaje.

Jak wygląda sytuacja spółki w rok po wybuchu pandemii? Czy obecnie obroty firmy są niższe niż rok temu?

Okres pandemii od początku był i nadal jest trudny dla branży handlowej. Nie będę ukrywał, że sytuacja epidemiczna i związane z nią obostrzenia odbiły się także na naszej firmie. Wyniki za 2020 r. nie są rekordowe, ale wciąż pozostają dla nas satysfakcjonujące.

Chciałbym podkreślić, że w ubiegłym roku weszliśmy do województw, w których marka Action była do tej pory nieobecna – zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz świętokrzyskiego, a także do Warszawy. Świętowaliśmy też otwarcie 100. sklepu w Polsce. Znacząco rozwinęliśmy naszą sieć w centralnej części kraju i wzmocniliśmy ją na południu. Na polskim rynku otworzyliśmy łącznie 44 markety i powiększyliśmy zespół o ponad 500 pracowników. To duży sukces, biorąc pod uwagę utrudnione warunki ekonomiczne.

Jakie firma ma plany odnośnie otwierania nowych sklepów stacjonarnych? Ile takich sklepów może ruszyć w tym roku?

Zamierzamy utrzymać co najmniej takie tempo rozwoju jak w ubiegłym roku. Oczywiście wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i wprowadzanych obostrzeń. Na ten moment mogę powiedzieć, że mamy w planach dalszą ekspansję w kierunku północy Polski, zwiększanie obecności w dużych aglomeracjach, wchodzenie na nowe rynki oraz wzmacnianie obecności w południowej i centralnej części kraju.

Już w pierwszym kwartale tego roku otworzyliśmy pierwszy sklep w Krakowie i kolejne w Katowicach oraz Poznaniu. Wprowadziliśmy też markę Action do tak ważnych miast regionalnych, jak Konin czy Bielsko-Biała, a wraz z otwarciem w Nowym Targu, weszliśmy na Podhale. Wkrótce rozpoczniemy działalność w Gdańsku – będzie to nasza pierwsza lokalizacja w województwie pomorskim. O kolejnych nowych sklepach będziemy informować na bieżąco.

Jakie lokalizacje będą brane pod uwagę przy otwieraniu nowych sklepów? Czy nadal będą to centra handlowe i parki handlowe?

Poszukując lokalizacji dla sklepów Action, bierzemy pod uwagę różne formaty – zarówno centra oraz parki handlowe, jak i obiekty wolnostojące, przy dużych ulicach i na osiedlach. Decyzje podejmujemy na podstawie potencjału ekonomicznego danego miejsca oraz jego dostępności dla konsumentów.