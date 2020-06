Dyskontowa sieć otwiera kolejny sklep w Małopolsce

Sieć dyskontów niespożywczych otworzyła swój pierwszy sklep w Chrzanowie, w Parku Handlowym Kasztelania.

– Chrzanów to nasza piąta lokalizacja w Małopolsce, a jednocześnie trzecie miasto w tym regionie, do którego weszliśmy w 2020 roku. W styczniu otworzyliśmy sklep w Oświęcimiu, a w kwietniu w Andrychowie. Wybraliśmy Kasztelanię, ponieważ jest to największy park handlowy w Chrzanowie, który dodatkowo znajduje się w strategicznym punkcie na mapie nie tylko miasta, ale także całej zachodniej Małopolski. Dzięki temu jesteśmy blisko lokalnych społeczności. W sytuacji epidemicznej to szczególnie ważne – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.



Sklep Action zajmuje największą powierzchnię (972 mkw.) spośród wszystkich najemców Kasztelanii.



Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1600 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i Polsce. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2019 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,1 mld euro. Około jedna trzecia z ponad 6000 produktów w sklepach Action jest częścią standardowego asortymentu. Asortyment obejmuje produkty z 14 kategorii: dekoracje, DIY, zabawki i rozrywka, hobby, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, ogród, pranie i sprzątanie, żywność i napoje, pielęgnacja ciała, zwierzęta domowe, sport, odzież i pościel.

Action posiada obecnie 68 sklepów w Polsce i zatrudnia tu ponad 1000 osób.