Dyskontowa sieć z 30-proc. wzrotem. To nie pierwszy raz

Więcej klientów, większa sprzedaż Action

W pierwszej połowie roku sprzedaż Action wzrosła aż o 33,5% do 5,2 miliarda euro, a po wyłączeniem licznych otwarć, wzrost ukształtował się na poziomie 21,8%. Co stoi za tak dobrymi wynikami? Sieć widzi przede wszystkim więcej klientów przychodzących do jej sklepów. Jest to już 14 mln klientów na tydzień.

Action przyzwyczaja się do wzrostów

Doskonałe wyniki nie są żadną niespodzianką: sprzedaż w istniejących sklepach (lfL) wzrosła jeszcze szybciej w pierwszym kwartale (+ 24 %). Co więcej, Action odnotował podobny wzrost w 2022 r.

Action planuje do końca roku powiększyć sieć o 300 sklepów, co przekroczyłoby ubiegłoroczny wynik (+ 280).

Co wiemy o Action

Action jest obecne w 11 europejskich krajach, dostarczając klientom formułę: 6000 dobrej jakości produktów w 14 kategoriach, w możliwie najniższej cenie.Dyskonter ma juz ponad 2260 placówek.

Co tydzień na półkach pojawia się 150 nowych produktów, a ponad 1500 rzeczy z asortymentu, jest dostępnych w cenie poniżej 5 zł. Pierwszy sklep marki w Polsce został otwarty w 2017 roku w Lesznie.

Action liczy obecnie 4 000 pracowników w Polsce

W sumie Action liczy obecnie 4 000 pracowników w Polsce. Przekroczenie tego progu nastąpiło wraz z uruchomieniem najnowszego sklepu marki, który został oficjalnie otwarty w sobotę 1 lipca w Gdańsku, w CH Metropolia. Przy każdym otwarciu sklepu Action zatrudnia 12 osób - od kierownika sklepu po pracownika sklepu. Firma posiada również polską centralę i prowadzi trzy Centra Dystrybucyjne w naszym kraju.