Dystrybutor artykułów AGD i RTV wynajmuje magazyny w Poznaniu

MLP Group rozpoczęło rewitalizację pierwszego miejskiego parku w Poznaniu. Największą z siedmiu remontowanych hal wynajął dystrybutor artykułów AGD i RTV. Oddanie do użytkowania odnowionego obiektu o łącznej powierzchni 12 000 mkw. nastąpi w IV kwartale 2021 r.

Poznańska inwestycja MLP Group jest odpowiedzią na rosnący popyt na powierzchnie magazynowe zlokalizowane w bliskiej odległości centrów dużych miast.

Aktualnie na terenie parku znajdują się obiekty klasy B o przeznaczeniu magazynowo – biurowym o łącznej powierzchni najmu 30 000 mkw. W IV kwartale 2020 roku deweloper rozpoczął remont pierwszej z siedmiu hal składającej się z 6 modułów o łącznej powierzchni 12 000 mkw., która została wynajęta przez dystrybutora artykułów AGD i RTV. Zakończenie prac zaplanowane jest na IV kwartał br. Prace remontowe w pozostałych 6-ściu budynkach, o łącznej powierzchni użytkowej 18 000 mkw., zostaną rozpoczęte w 2021 roku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru przez dystrybutora AGD i RTV naszej nowej lokalizacji. To dla nas najlepsza rekomendacja i potwierdzenie atrakcyjności tego projektu. Długoletnia umowa najmu zawarta na 40% aktualnie dostępnej powierzchni w parku, pozwala nam z dużym komfortem planować kolejne inwestycje, mające na celu podwyższenie standardu istniejących już budynków oraz remont istniejącej infrastruktury. Zgodnie ze strategią spółki MLP GROUP miejski projekt w Poznaniu będzie rozwiązaniem „hybrydowym”, który zaoferuje najemcom 1 hale typu BIG BOX o powierzchni 12 000 mkw., 6 budynków oferujących powierzchnie magazynowe typu Small Business Unit w modułach od 250 mkw. do 1500 mkw., łącznie 12 000 mkw. oraz nowoczesne powierzchnie biurowe wykończone w stylu industrialnym oferowane w modułach od 100 mkw. do 1500 mkw., łącznie 6000 mkw. - powiedział Karol Kondrat Leasing Manager w MLP Group S.A.