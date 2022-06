Dystrybutor oświetlenia i akcesoriów z większym magazynem w MLP Pruszków

Firma GTV wynajęła w parku logistycznym MLP Pruszków II powierzchnię wynoszącą ok. 32 tys. m2. Z tego na cele magazynowe będzie przeznaczone ponad 30,2 tys. m2, a duże nowoczesne przeszklone przestrzenie biurowe zajmą kolejne 1650 m2. Budowa nowego obiektu rozpocznie się w sierpniu br., a jego przekazanie do użytkowania planowane jest w kwietniu 2023 r. W zawartej transakcji doradzała firma AXI IMMO.

Firma GTV jest międzynarodowym producentem akcesoriów meblowych i oświetlenia LED. W portfolio produktowym oferowanym przez spółkę znajdują się także produkty komplementarne tj. narzędzia ręczne oraz odzież ochronna. Łącznie oferta spółki to blisko 12 000 produktów. Dziś GTV działa na 50 rynkach w Azji, Europie, Ameryce i Afryce, posiada swoje oddziały w Chorwacji, Czechach i Hiszpanii. Od 2018 r. należy również do grona najemców MLP Group i obecnie korzysta z 20,3 tys. m2 w centrum logistycznym MLP Pruszków II.

„Centrum logistyczne MLP Pruszków II ma bardzo duży potencjał do dalszej rozbudowy. Docelowo będzie to jeden z największych kompleksów w regionie, znajdujący się w pobliżu aglomeracji warszawskiej. Doskonała lokalizacja, świetny dojazd, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko w tym m.in. montaż paneli fotowoltaicznych powoduje, że jest to jedno z najbardziej popularnych centrów w naszym portfolio. Bardzo cieszymy się z podpisania nowej umowy i rozszerzenia współpracy z dotychczasowym najemcą, a tym samym z możliwości elastycznego reagowania na jego zwiększające się potrzeby,” powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

„Konieczność rozbudowy magazynu jest związana z rozwojem sprzedaży i zapewnieniem sprawnego serwisu dla Naszych partnerów biznesowych. Zależało nam przy tym na lokalizacji po zachodniej stronie Warszawy, gdyż tutaj znajduje się nasze biuro oraz pozostałe magazyny. W regionie działamy z sukcesami od 25 lat,” wyjaśnia Arkadiusz Marcyjanik, Dyrektor Logistyki GTV Poland S.A.