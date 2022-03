Dzisiaj LPP zamknęło ostatni sklep w Rosji

LPP poinformowało, że zakończyło operacyjne czynności konieczne do zamknięcia salonów w Rosji i dzisiaj został zamknięty ostatni z nich. Wcześniej, 4 marca zarząd LPP, właściciela m.in. marki Reserved podjął decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji, co skutkowało m.in. zawieszeniem dostarczania towarów handlowych do Rosji.