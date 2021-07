E-com to już 19 proc. sprzedaży Intersportu

Intersport odbudowuje sprzedaż, fot. materiały prasowe

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Intersport wypracował we wszystkich kanałach sprzedaży przychody w wysokości 50.307 tys. zł, czyli o 42,8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Intersport Polska podał, że w I kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. :

1.Wypracowała we wszystkich kanałach sprzedaży (sklepy, e-com, hurt):

a.łączne przychody netto w wysokości 50.307 tys. zł, czyli o 42,8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 35.233 tys. zł)

b.obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) w wysokości 23.299 tys. zł czyli o 22,8% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu

c.sprzedaż e-com wzrosła w tym okresie o 19,1% i stanowiła 19% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

2.Znacznie poprawiła wynik brutto zmniejszając stratę do poziomu 1.249 czyli o 67,8% w stosunku do poprzedniego roku (była: strata brutto 3.883 tys. zł).

3.znacznie poprawiła wynik EBITDA zmniejszając stratę do poziomu – 1.048 tys. zł (była: EBITDA -2.393 tys. zł) tj. o 56,2%

Spółka wypracowała masę marży rok do roku o 91,5% wyższą, co przyczyniło się do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która spowodowała zamknięcie sklepów i brak przychodów w głównym kanale sprzedaży w kwietniu. Pierwszy kwartał był czasem, w którym adoptowano biznes do nowych zachowań klientów przez pryzmat zaktualizowanej strategii spółki. Wprowadzono zmiany polityki handlowej i komunikacyjnej w spółce oraz standardy działań operacyjnych. Korekta strategii oraz poprawa efektywności działań operacyjnych znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. Kwiecień był miesiącem lockdownu (kiedy wszystkie sklepy zlokalizowane w Centrach Handlowych były zamknięte), maj potwierdził sprawność operacyjną spółki, efekty zmian widoczne były szczególnie w czerwcu, kiedy to firma uzyskała rentowność biznesu. Ten pozytwny dla spółki trend utrzymuje się również w lipcu.