E-sklep zooplus w swojej kampanii pokazuje świat oczami zwierząt

- Każdy, kto mieszka ze zwierzakami wie, że są one tak samo ciekawskie, a czasami nawet bardziej, niż ludzie. Dotyczy to zarówno psów, kotów, papużek, jak i żółwi czy chomików. Naszą kampanią chcemy zwrócić uwagę na te potrzeby i zachęcić konsumentów do ich wspólnego odkrywania z zooplus – podkreśla Barbara Sadowska, Managing Director zooplus Polska.

Firma zachęca do eksplorowania bogatej oferty swojego sklepu internetowego i nabywania nowych produktów dla swoich pupili. Promuje też wygodę i szybkość zakupów online.

Kampania zooplus startuje 13 września i potrwa do końca października 2021 roku. Powstałe w ramach akcji spoty będą emitowane w TV oraz online i na kanale YouTube zooplus.

Za strategię komunikacji odpowiadają agencje Liquid Thread i Spark Foundry, a za wsparcie PR, agencja MSL.