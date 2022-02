ECCO, Prezent Marzeń i Pasibus najemcami Galerii Katowickiej

Eko Katowicka

Zlokalizowana na terenie ponad 2-milionowej aglomeracji Galeria od początku swojej działalności dba o utrzymanie doskonałych relacji z mieszkańcami regionu. W odpowiedzi na ich potrzeby, ale też rosnącą świadomość ekologiczną, wychodzi z inicjatywami dalece wykraczającymi poza standardową w retailu prosprzedaż. Istotnym elementem działań jest ich wymiar prośrodowiskowy oraz społeczny.

W czerwcu na placu przed obiektem uruchomiono Miejską Farmę w Katowickiej. Do stworzenia przestrzeni wykorzystano 30 ton ziemi oraz 63 drewniane skrzynie, aktualnie obsadzone 2300 sadzonkami warzyw i roślin. Pod koniec sierpnia z plonów skorzystać będą mogli mieszkańcy regionu. Obecnie zielony teren służy do przeprowadzania bezpłatnych warsztatów poświęconych tematyce ekologii oraz zero waste.

Niedawno w Galerii Katowickiej podsumowano kolejne z ostatnio podjętych przedsięwzięć o ekologicznym charakterze. W ramach akcji „Ubrania Pełne Mocy”, we współpracy z serwisem UbraniaDoOddania.pl, mieszkańcy regionu zachęcani byli do pozbycia się zalegającej w szafach odzieży i nadania jej drugiego życia, a przy okazji wsparcia inicjatywy Eko-Mural w Katowicach. Za dostarczenie ubrań do Galerii klienci otrzymali karty podarunkowe o wartości 50 zł. Inicjatywa odniosła sukces - łącznie udało się zebrać 9 ton ubrań.

W Galerii Katowickiej także ECCO

Początek 3Q 2021 to też nowi najemcy. Tenant-mix Galerii Katowickiej wzbogacił zlokalizowany na poziomie 0 salon duńskiej firmy ECCO. W lokalu, oprócz flagowego produktu marki, czyli obuwia wykonanego z wykorzystaniem technologii GORE-TEX®, znaleźć można także skórzane akcesoria w postaci torebek, plecaków, portfeli czy etui na telefony.