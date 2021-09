EEC 2021: Drugi obieg nie oznacza zmniejszenia konsumpcji

- W pandemii doszliśmy do takiego momentu, gdy musieliśmy wstrzymać działalność z powodu zbyt dużej liczby paczek, które do nas przyszły. Musieliśmy się zatrzymać, by zoptymalizować nasze procesy i dostosować je do trendów. Polacy masowo sprzątali szafy w tym czasie, ale robiąc porządki robiliśmy tym samym miejsce na nowe rzeczy. Zmieniły się nasze preferencje - szukamy teraz tego, co jest nam naprawdę potrzebne, zwracamy się ku wygodzie. Sam proces budowania drugiego obiegu wprowadza pewien dysonans. Przychodzą do nas także nowe, markowe rzeczy, często jeszcze z metką. Z drugiej strony - mamy zmniejszyć konsumpcję. To frazesy wobec wciąż rosnących słupków sprzedaży, bo widzimy, że zakupy odzieżowe mają się świetnie. Co marki powinny zrobić, by być zrównoważone? Zapytaliśmy o to członków naszej społeczności. Wskazali, że marki powinny wejść w drugi obieg i sprzątać po sobie. Niech korzystają z tego, co zostało już wyprodukowane - wskazała Zosia Zochniak podczas debaty „Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel”.

Zwróciła również uwagę na szkodliwy wpływ social mediów, zwłaszcza na nastolatków. - Social media wpływają na decyzje zakupowe. Młodzież stylizuje się do zdjęć, a jednocześnie wymaga od korporacji, żeby ratowały świat. Mainstream musi pokazać jej alternatywę - dodała.