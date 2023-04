EEC 2023: Handel musi przetestować różne scenariusze

Scenariusze dotyczące przyszłości

Uczestnicy debaty „Handel nowej ery”, która odbyła się 25 kwietnia na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, skonstatowali, że po pandemii pojawiły się nowe czynniki makroekonomiczne, jak wojna i inflacja, które diametralnie zmieniają otoczenie, w jakim działa światowy handel.

- Jedną z najważniejszych rzeczy, jakiej nauczyły nas zachodzące w minionych latach zmiany i jaką powinni uwzględnić sprzedawcy, ekosystem e-commerce, czy generalnie ekosystem handlu detalicznego, powinno być to, że należy brać pod uwagę różne scenariusze dotyczące przyszłości. Musimy rozważyć różne możliwości rozwoju sytuacji i je testować, m.in. sprawdzając różnego typu nowe technologie i nowe narzędzia. To fundamentalnie ważna sprawa. Przykłady pokazują, że firmy, które w dobie epidemii COVID-19 rozwijały się tylko w kierunku sprzedaży online, mają problemy w sytuacji, w której nastąpił powrót klientów do sklepów stacjonarnych – mówił Michał Płotnicki, Partner w Zespole Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce w EY.

Cena czyni cuda

Polacy coraz bardziej przekonują się do zakupów w internecie. Na zmiany w zachowaniach konsumenckich w tym zakresie zwracała uwagę Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów Pepco Group, prezes Grupy Modne Zakupy.

- Mentalnie wyszliśmy z epoki sklepów stacjonarnych. Konsumenci nie tylko w Polsce bali się używać kart kredytowych. Dziś widzimy, jak rośnie popularność nawet takich usług, jak PayPal. Nauczyliśmy się korzystać z form płatności w internecie, zaczęliśmy ufać dostawcom i platformom e-commerce. Było to oczywiście wymuszone brakiem możliwości pójścia do sklepu, ale gdy już się okazało, że nie jest to takie straszne, a na dodatek może być funkcjonalne, przestaliśmy obawiać się zakupów online. Nie oznacza to całkowitego odejścia od zakupów w sklepach stacjonarnych, zawsze warto towar obejrzeć, dotknąć, ale potem i tak kupić go taniej w internecie. Sklepy stacjonarne w coraz większym stopniu stają się salonami, ale i tak potem „cena czyni cuda” – wypowiadała się w trakcie panelu Grażyna Piotrowska-Oliwa.