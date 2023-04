EEC 2023: Modowe wysypisko na pustyni Atakama pokazuje skalę problemu

- Dane nie napawają optymizmem. Produkujemy rocznie 100 mld ubrań. Ponad 60 tys ton nowych rzeczy jeszcze z metkami trafia na tzw "wysypisko" do Chile na pustynię Atakama - mówiła Agnieszka Dziedzic, dyrektor marketingu, VIVE Textile Recycling.

Pustynia Atakama wielkim wysypiskiem ubrań

Pustynia Atakama jest jednym z największych na świecie składowisk odpadów tekstylnych. Ubrania, które tam trafiają mogą rozkładać się nawet 200 lat.

Firma Vive, która powstała jako sortownia i hurtownia odzieży używanej, segreguje dziennie ponad milion sztuk odzieży.

- Kiedyś nikt nie myślał ze tekstylia mogą stanowić taki problem dla środowiska. Przemysł odzieżowy odpowiada za większy procent zanieczyszczenia środowiska, niż cały przemysł lotniczy - podkreślała Agnieszka Dziedzic.

- Bardzo ważne jest, żeby klient „aspirujący” dokonywał słusznych wyborów już na etapie samej myśli zakupowej, a nie zaczynał od tego gdzie oddać zalegające w szafie ubrania. Dziś widzimy, że tak działają głównie młodzi konsumenci. Oni wiedzą, że ich szafy wpływają na klimat. Ponad 60 proc. z nich zaczyna wybory zakupowe od poszukiwania rzeczy z drugiej ręki - mówiła uczestniczka debaty.

Co może powstać ze zniszczonych ubrań?

- Nasza "cyrkularność" jest na poziomie 97 proc. Z bawełny, która nie nadaje się już do noszenia robimy czyściwo przemysłowe a z tego, co się nie nadaje nawet na czyściwo, tworzymy kompozyt tekstylny wykorzystywany jako element małej architektury np. do budowy podestów - mówiła przedstawicielka VIVE Textile Recycling.

