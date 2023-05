EEC 2023: Zrównoważony rozwój musi się opłacać

Zrównoważony rozwój musi się opłacać

Jacek Ostrowski wierzy, że zrównoważony rozwój musi być zrównoważony finansowo i zapewniać korzyści komercyjne wszystkim zaangażowanym. Jeśli nie jest komercyjny, nie potrwa długo. To jedyny sposób na skalowanie zrównoważonych rozwiązań z małych projektów w rozwiązania globalne i wywieranie długotrwałego pozytywnego wpływu na świat.

Moda po zielonej stronie

Jak Yellow Octopus pomaga biznesom przejść na zieloną stronę?

- Założyłem firmę 15 lat temu w Wielkiej Brytanii. Początkowo było to kupno i sprzedaż odzieży używanej. Projekt ewoluował w stronę współpracy z retailerami, m. in. w zakresie recyklingu tekstyliów. W 2015 roku zaczęliśmy inwestować w technologie, ponieważ uważamy, że umożliwia ona skalowalność zrównoważonego rozwoju jako ruchu. Dzięki narzędziu Reflaunt konsumenci mogą na stronie marki lub dedykowanej do tego platformie danej marki odsprzedać jej stare produkty. Z tego rozwiązania korzysta między innymi Balenciaga czy Net-A-Porter. Oprócz tego stworzyliśmy spółkę, która przerabia tekstylia na produkty do wyposażenia wnętrz, dekoracje. Ludzie muszą zrozumieć ekonomię cyrkularną, aby się jej nauczyć. Trzeba im pokazać, że rzeczy mogą dostać drugie życie - tłumaczył Jacek Ostrowski.