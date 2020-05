EEC Online: Galerie i najemcy potrzebują siebie nawzajem

Rafał Sonik, prezes Gemini Holding Sp z o.o., uważa, że omnichannel to wyzwanie cywilizacyjne

Pomiędzy najemcami a właścicielami galerii handlowych toczą się negocjacje, dotyczące wysokości czynszów w obliczu nowej, (post)pandemicznej rzeczywistości. Zdaniem panelistów debaty "Nowa gospodarka, nowy świat", która odbyła się 18 maja w ramach EEC Online, warunkiem przetrwania biznesu staje się daleko idąca solidarność.

- Wynikiem wielotygodniowego lockdown-u jest to, że warunkiem przetrwania biznesu staje się daleko idąca solidarność. Myślę, że ostatnie dwa tygodnie, czyli od 4 maja widzimy to zjawisko doskonale. My, czyli właściciele obiektów handlowych, nie przetrwamy bez znakomicie prosperujących najemców i to w 100 proc. strukturze, bo tylko obiekty, które są zajęte w 100 proc. dobrymi, ciekawymi markami maja szanse przetrwać i się rozwijać. Z kolei nasi najemcy tylko wtedy będą mogli wrócić na ścieżkę rozwoju, kiedy skutecznie odbudują swój biznes - mówił podczas debaty Rafał Sonik, prezes Gemini Holding Sp z o.o.

Dodał, że branża rozumie znaczenie rozwoju e-commerce, ale uważa, że finałem tych dwóch dróg jest omnichannel, rozumiany jako efekt współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami na rynku. - Jest to współistnienie handlu cyfrowego z tradycyjnym. Omnichannel staje się wyzwaniem cywilizacyjnym. Widzimy, że po otwarciu galerii, w procesach negocjacyjnych z najemcami dominuje racjonalizm. Wszyscy, w tym kierownicy, franczyzobiorcy, chcą odbudować swoje dobre życie sprzed pandemii. Obserwowaliśmy np. jak załogi LPP w ciągu zaledwie kilkunastu godzin przygotowały sklepy do otwarcia. Jestem tą mobilizacją zbudowany i uważam, że to właśnie na tym genie dzielności Polaków możemy wciąż się opierać - podkreślił panelista.

Z Rafałem Sonikiem zgodził się wiceprezes zarządu LPP, Przemysław Lutkiewicz.

- Kiedyś można było sobie planować na 5 lat, potem ten horyzont skrócił się do trzech, teraz działamy na bieżąco. Czekamy na to, jak będzie wyglądała rzeczywistość po koronawirusie, jak to się wyklaruje, jak będą wyglądały zakupy. Zgadzamy się, że nie wszystko przejdzie do internetu. Galerie będą potrzebne, zmieni się pewnie charakter najemców, dobór będzie trochę inny, ale na końcu najważniejsze jest to, że my potrzebujemy siebie nawzajem. My potrzebujemy galerii, galerie potrzebują nas. Do tego potrzebna jest szersza współpraca, banki też są stroną tych rozmów. Mamy też różne stowarzyszenia konsumenckie. Musimy zapewnić bezpieczeństwo konsumentom, musimy rozmawiać, by konsumenci chcieli wrócić do galerii, by handel mógł wrócić do w miarę normalnych zasad. Wszyscy chcemy wrócić do kina, restauracji, pojechać na wczasy, chcemy by pojawiła się jakaś normalność. Ja też wierze w solidarność, zrozumienie. Potrzebujemy siebie nawzajem i my po prostu musimy się dogadać.