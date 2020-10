Ekspert: Niemiecki H&M stracił nie tylko 35 mln euro, ale także reputację

H&M naraziło na szwank swoją reputację, fot. Shutterstock

1 października br. niemiecka spółka H&M Hennes & Mauritz Online Shop A.B. & Co. KG otrzymała karę 35 mln euro. Głównym powodem jej nałożenia była zbyt duża ingerencja H&M jako pracodawcy w dane pracowników. - Praktyki stosowane przez ukarany zakład H&M są szokujące. Trudno wyobrazić sobie tak daleko idącą, zorganizowaną inwigilację pracowników i całkowitą ignorancję przez spółkę obowiązujących przepisów. Kara, z uwagi na rażące naruszenia prawna w sposób umyślny i zorganizowany, musiała być wysoka - komentuje Monika Niedźwiecka, radca prawny, Senior Associate, Compliance Officer w JP Weber.

- Przykład niemieckiego H&M pokazuje dobitnie dlaczego RODO jest potrzebne. Widać ponadto, że może być skutecznym narzędziem do walki z różnego rodzaju bezprawnymi działaniami, w tym wypadku wręcz patologiami dotyczącymi nie tylko prawa do prywatności, ale również poszanowania godności osobistej. Dopuszczając się inwigilacji pracowników spółka realizowała zapewne jakiś wewnętrzny cel dotyczący zarządzania załogą. Zabrakło jednak rozsądku i rzetelnej oceny ryzyka, wydaje się też że zwykłej przyzwoitości. Pewne jest, że niemiecki H&M stracił nie tylko 35 mln euro, ale także reputację, co może okazać się bardzo trudne do odrobienia - dodaje ekspertka.