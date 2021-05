EliteOptyk nowym najemcą Alfa Centrum

Salon EliteOptyk Malinowscy w Alfa Centrum znajduje się na 1. piętrze. W lokalu o powierzchni 39 mkw. znajduje się gabinet do przeprowadzania badań wzroku oraz liczne gabloty z oprawami okularowymi – klasy premium oraz specjalistycznymi.

EliteOptyk Malinowscy to lokalna, rodzinna firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. W ofercie marki znajdują się okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe oraz akcesoria do ich pielęgnacji oraz przechowywania. Wykwalifikowani optometryści przeprowadzą badanie wzroku i pomogą dobrać rozwiązanie idealne do potrzeb pacjenta.