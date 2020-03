Empik chce organizować czas na okres izolacji w domach

Fot. materiały prasowe

Empik udostępnia bezpłatnie wszystkim na 60 dni usługę Empik Premium. Obejmuje ona: darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, a także dostawę zamówień kurierem i do paczkomatów za 0 zł oraz specjalne oferty gier planszowych, książek, filmów, sprzętu sportowego oraz innych produktów. Dodatkowo Empik organizuje e-spotkania autorskie i zaprasza dzieci na warsztaty naukowe online.

- W obliczu aktualnej sytuacji wielu z nas stoi przed koniecznością przeorganizowania życia swojego i najbliższych w domu. Wyzwaniem może być pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, czasem wolnym czy opieką nad dziećmi, gdy realizujemy wszystko w jednym miejscu. To dobry moment na spędzenie czasu razem, przetestowanie nowej rodzinnej planszówki i rozwój zainteresowań. Wiele aktywności z łatwością zrealizujemy w domu, a Empik pomaga w znalezieniu inspiracji i gotowych rozwiązań – informuje spółka.

Empik, który na co dzień organizuje spotkania autorskie w salonach w całej Polsce, przygotował wybrane z nich w alternatywnej wersji online. Ponadto, w ramach prowadzonego przez Empik programu edukacyjnego Przecinek i Kropka firma organizuje cykl warsztatów online. Młodzi naukowcy ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki pokażą, jak przeprowadzić eksperymenty naukowe z wykorzystaniem rzeczy, które mamy w domu.

Sklep Empik.com działa bez zmian, jednak do odwołania nie ma możliwości zamawiania produktów z odbiorem w salonach Empik.