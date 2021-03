Empik coraz bardziej w sieci. Rozwija interaktywne transmisje kulturalne

Empik stawia na dalszy rozwój formatów online. W planach na 2021 rok jest 250 wirtualnych transmisji, w tym przynajmniej 100 kolejnych Premier online. Ten właśnie cykl zyska odświeżoną formułę, jeszcze bardziej autorski charakter oraz nowe studio, a począwszy od dziś realizowany będzie we współpracy z mBankiem. Empik zapowiada także kolejne dwie edycje Wirtualnych Targów Książki.

Pierwsza interaktywna transmisja wirtualnego wydarzenia zorganizowanego przez Empik odbyła się w marcu 2020 roku w ramach cyklu Premiera online. Okazji do rozmów z ulubionymi pisarzami dostarczyły również Wirtualne Targi Książki – innowacyjne w swojej formule święto wszystkich czytelników, stanowiące kumulację wyczekiwanych premier i towarzyszących im spotkań z najpopularniejszymi twórcami.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy zorganizowano łącznie ponad 200 wydarzeń, które można było śledzić na żywo na stronie Empiku na Facebooku lub wrócić do nich w dowolnym momencie. Wszystkie spotkania zgromadziły łącznie 7 milionów widzów, którzy pozostawili blisko 800 tysięcy reakcji i komentarzy pod postami z transmisjami. Tradycyjny format rozmów zaadaptowano do nowych warunków, aby zachować wszystkie najważniejsze z perspektywy uczestnika elementy. Wirtualna publiczność ma szansę zadawać gościom pytania, w niektórych przypadkach możliwe jest także zdobycie książki z autografem. Co więcej, formuła cyklu pozwala na kontakt miłośników książek z zagranicznymi twórcami. W wirtualnym studiu Empiku gościli bestsellerowi pisarze i muzycy, którzy mają w Polsce rzeszę fanów, np. B.A. Paris, Jo Nesbø, LP, Jessie Ware, Harlan Coben, Nicholas Sparks, Joe Hill czy tegoroczna laureatka Bestsellerów Empiku Abby Jimenez.

Rozwój Premier online wspiera teraz także mBank z pakietem Intensive, który został oficjalnym partnerem cyklu.

W tym roku Empik planuje także dwukrotnie zorganizować Wirtualne Targi Książki.

Przypomnijmy, niedawno Empik poinformował, że Marketplace spółki notuje 3-cyfrową dynamikę wzrostu rok do roku. To jeden z filarów omnichannelowego rozwoju grupy, który odpowiada już za 20 proc. całościowej sprzedaży online.

Ponadto, Empik proponuje klientom usługę Premium Pay&Go, dzięki której można samodzielnie skanować produkty przy półkach i opłacać je przez aplikację mobilną Empik. Jest ona dostępna w 50 salonach w całym kraju.