Empik do końca roku przekroczy liczbę 300 punktów w Polsce

Empik zagęszcza sieć sprzedaży, fot. mat. pras.

18 czerwca w Augustowie przy ul.Mazurskiej 4, w parku handlowym August Park,

został otwarty 284. salon sieci w Polsce. Do końca roku Empik zamierza uruchomić jeszcze ok. 25 sklepów pod główną marką oraz 10 lokalizacji Papiernik by Empik.

Rozległa sieć sprzedaży

Empik konsekwentnie inwestuje w nowoczesne rozwiązania omnichannel, rozwija e-commerce i jednocześnie zagęszcza sieć sprzedaży. Nowe punkty powstają między innymi w prężnie rozwijających się parkach handlowych czy przy ulicach miast - w tym w formacie convenience. - Teraz w każdym województwie działa średnio blisko 20 sklepów pod marką Empik a to oznacza, że jesteśmy obecni w większości powiatów i gmin miejskich – podkreśla Cezary Kupiec, dyrektor ds. handlowych i sieci sprzedaży w Empiku.

Takie tempo ekspansji oznacza, że jeszcze w 2021 roku sieć przekroczy liczbę 300 punktów w Polsce.

Nowoczesne rozwiązania

Empik wykorzystał innowacyjny model opracowany i wdrożony przez swój zespół Data Science do oceny potencjału i wydajności nowego salonu w Augustowie. To zaawansowany algorytm przewiduje jak będzie działać sklep w danej lokalizacji, co pozwala zoptymalizować inwestycje i zwiększyć efektywność rozwoju całej sieci.