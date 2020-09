Empik Marketplace: 120 tys. nowych ofert miesięcznie

Na platformie Empik Marketplace miesięcznie przybywa ok. 120 tysięcy ofert sprzedażowych, co stanowi sześciokrotnie szybszy wzrost niż w ubiegłym roku, gdy liczba ta plasowała się na poziomie ok. 20 tys. ofert miesięcznie. Platforma zamierza w najbliższym czasie utrzymać trzycyfrową dynamikę wzrostu w zakresie przyrostu partnerów handlowych, ofert produktowych i poziomu sprzedaży we wszystkich kanałach – desktopie, mobile i w aplikacji.

Empik Marketplace przekroczył już milion ofert od zewnętrznych sprzedawców w 16 kategoriach, takich jak Dom i Ogród, Sport, Elektronika, AGD, Zdrowie i Uroda czy Zabawki.

Segment e-handlu może w tym roku odpowiadać za niemal 3 proc. polskiego PKB. Jak wskazują eksperci, rodzimy rynek e-commerce charakteryzuje się najwyższą dynamiką w Europie i w 2020 roku ma wzrosnąć o ponad 30 proc., do niemal 15 mld euro (Raport RetailX “Europe 2020: Ecommerce Region Report”, lipiec 2020 r.).

- Utrzymanie trzycyfrowej dynamiki wzrostu w zakresie przyrostu partnerów handlowych, ofert produktowych i poziomu sprzedaży we wszystkich kanałach – desktopie, mobile i w aplikacji – to nasz główny cel w najbliższym czasie – mówi Mirek Drab, Head of Marketplace w Empiku.

Kategorią, która notuje najbardziej dynamiczne wzrosty pod względem wartości sprzedaży na Empik Marketplace jest sport, w tym rowery i akcesoria, hulajnogi, pojazdy elektryczne, sprzęt fitness, asortyment turystyczny czy elektronikę sportową. Dynamika wzrostu tego segmentu rdr. wynosi 195%. Na drugim miejscu plasuje się kategoria AGD (+146% dynamiki wzrostu), obejmująca ekspresy do kawy, oczyszczacze i nawilżacze powietrza czy mniejsze urządzenia do pielęgnacji.

Niewiele niższą dynamikę przyrostu sprzedaży wykazuje sekcja artykułów papierniczych (142%), takich jak tekstylia szkolno-biurowe, akcesoria DIY, farby, przybory malarskie i inne produkty wspierające kreatywność. Wzrost na poziomie 130% zanotowała zaś kategoria Zdrowie i Uroda, najliczniejsza na Empik Marketplace pod względem liczby produktów. Kategoria Zabawki charakteryzuje +125% wzrostu dynamiki sprzedaży rok do roku. Natomiast Dom i Ogród – najchętniej wybierana kategoria ostatnich miesięcy i jedna z najliczniejszych na platformie – notuje wzrost o 98%.

Z oferty Empik.com korzysta już 55 mln użytkowników rocznie. W sumie dokonują oni ok. 780 mln odsłon, co oznacza 2,5 mln dziennie. Platforma Marketplace odpowiada za kilkadziesiąt procent wszystkich zamówień w Grupie. Analizując poziom sprzedaży rok do roku, od czasu pandemii liczba ta podwoiła się.

Pod względem udziału w całościowej strukturze zakupów na Empik.com urządzenia mobilne odpowiadają za 50% sprzedaży w stosunku do desktopu. Dynamika sprzedaży Marketplace w aplikacji od początku 2020 roku to 129% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Dynamika przyrostu partnerów handlowych rok do roku przekracza 400%. Partnerzy są stale weryfikowani pod kątem jakości oferowanych produktów, wiarygodności czy poziomu satysfakcji i obsługi klienta.

Obecnie swoje sklepy internetowe prowadzi tu ponad 1200 firm, w tym marki takie jak: Dr Irena Eris, Tchibo, Lavazza, Intersport, Foods by Ann, Vobis, Miele, Inglot i Duka. Coraz więcej partnerów dołącza do programów Empik Premium i Empik Premium Free, czyli darmowej dostawy zamówień.