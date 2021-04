Empik najemcą CH Sekunda

W obiekcie handlowo-usługowym „Sekunda” w Jędrzejowie swój sklep otworzy sieć Empik. Salon zajmie 170 m2 powierzchni najmu.

CH Sekunda na powierzchni ok. 13 tys. mkw. GLA zaoferuje około 40 sklepów: modowych, obuwniczych, drogeryjnych, rtv-agd, wyposażenia wnętrz, usługowych i innych. Wśród najemców, którzy otworzą swoje salony w Centrum Handlowym Sekunda są już znane marki takie jak m.in.: jedyny w regionie sklep sieci LIDL, Jysk, Sinsay, CCC, Martes Sport, Pepco, TEDi, Action, Media Expert, KiK, Smyk, Kakadu, Rossmann, Kaes, Diverse, Big Star, Yes czy In Medio. Empik ma blisko 300 salonów w całej Polsce.

- Naszym sukcesem jest skomercjalizowanie tak dużego projektu w 99%. Został nam do wynajęcia już tylko ostatni lokal, który jest w trakcie rozmów z potencjalnymi najemcami – mówi Ewa Ściubidło, wiceprezes Mallson Polska, firmy odpowiedzialnej za komercjalizację obiektu.

Do dyspozycji klientów zostanie oddany parking na ponad 300 miejsc.

Inwestorem Sekundy jest firma Quantum One z Jędrzejowa. Projekt wykonała Pracownia Projektowa Krawczyk Andrzej. Za koncepcje komercyjną obiektu oraz jego wynajem odpowiada firma Mallson Polska. Otwarcie obiektu planowane jest na maj 2021r.