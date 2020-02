Empik otworzył w lutym trzy nowe salony. Sieć planuje kolejne otwarcia

Fot. materiały prasowe

Empik kontynuuje strategię ekspansji placówek stacjonarnych w całej Polsce. Pierwsze salony zyskał Jawor w woj. dolnośląskim oraz podwarszawski Piastów. Dziesiąta już placówka marki została otwarta we Wrocławiu. Wszystkie sklepy prowadzone są w mniejszym formacie i obejmują powierzchnię ok. 150-160 mkw.

- Trzy lutowe otwarcia inaugurują serię ekspansji salonów stacjonarnych, jaką zaplanowaliśmy na 2020 rok. Ubiegłych 12 miesięcy stanowiło dla nas intensywny czas rozwoju nowych formatów sklepów, który zamierzamy kontynuować. Od początku przyświeca nam cel, aby być jak najbliżej klientów i umożliwiać im łatwy dostęp do szerokiego wyboru produktów ze świata kultury i rozrywki, a także inspirujących do rozwijania pasji i spędzania wolnego czasu – mówi Barbara Ślusarczyk, Dyrektor Działu Merchandising w Empiku.

Klienci nowo otwartego Jawor Vendor Park przy ul. Słowackiego 44 w Jaworze mają do dyspozycji salon Empik o powierzchni 162 mkw. Premierowy salon Empiku w mieście to także udogodnienie dla mieszkańców Piastowa w woj. mazowieckim i zarazem uzupełnienie oferty marki w zachodniej części Warszawy i okolic. Od teraz na zakupy mogą oni wybrać się do parku handlowego Piastów Warszawska przy ulicy Warszawskiej 1. Nowa placówka obejmuje 150 mkw. przestrzeni handlowej.

Lutowe otwarcia zainaugurował dziesiąty już sklep we Wrocławiu. Tym razem Empik dołączył do grona najemców parku handlowego N-Park przy ulicy Maślickiej 216, obejmując powierzchnię 150 mkw.