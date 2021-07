Empik: Polscy konsumenci wybierają coraz częściej produkty przyjazne środowisku

Segment kosmetyków ekologicznych i naturalnych rośnie w zawrotnym tempie. W czerwcu 2021 na Empik.com kategoria ta cieszyła się o połowę wyższym zainteresowaniem klientów niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Ponadto, pięciokrotnie częściej konsumenci kupowali butelki i bidony wielokrotnego użycia.

Wśród kosmetyków ekologicznych i naturalnych, odwiedzający platformę Empiku najczęściej wybierają kremy SPF. Do najpopularniejszych produktów należą też naturalne bronzery i przyspieszacze do opalania oraz wcierki, odżywki i olejki do włosów. W wakacyjnej kosmetyczce dobrze sprawdzi się również m.in. pasta do zębów w tabletkach, bambusowa szczoteczka czy biodegradowalne lub wielorazowe płatki kosmetyczne do demakijażu.

Ogromne ilości odpadów, które nie podlegają rozkładowi, tworzą plamy śmieci w oceanach i zanieczyszczają ląd. Codzienne nawet małe, odpowiedzialne wybory i działania każdego z nas, w dużej skali mogą przekładać się na poprawę stanu środowiska. Na co dzień i w podróż warto więc zabierać ze sobą produkty trwałe i wielorazowego użytku, jak chociażby: ekologiczne butelki i bidony z filtrem, kubki na ciepłe napoje, szklane i metalowe słomki oraz woreczki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce.

Przeczytaj także: Bilety na mecze Ekstraklasy w salonach Kolportera

Dane sklepu Empik.com jednoznacznie wskazują, że rośnie świadomość Polaków w kwestii zakupu produktów trwałych i wielorazowego użytku, jak chociażby: ekologiczne butelki i bidony z filtrem, kubki na ciepłe napoje, szklane i metalowe słomki oraz woreczki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce. W czerwcu i lipcu bidony i butelki na wodę cieszyły się na platformie ponad 5-krotnie wyższym zainteresowaniem niż w analogicznym okresie rok temu.