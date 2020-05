Empik rozszerza portfolio o aplikację do streamingu muzyki

Empik rozszerza swoje portfolio produktowe o aplikację do streamingu muzyki – Empik Music. Nowa usługa przeznaczona na smartfony jest w pełni zintegrowana z pozostałymi produktami działającymi pod szyldem marki, do logowania wystarczy jedno wspólne konto Empik.com, a za abonament można płacić także w salonach stacjonarnych, bez konieczności podpinania karty. Użytkownicy Empik Premium mogą aktywować aplikację na 2 miesiące za darmo.

– Muzyka od zawsze stanowiła jeden z filarów działalności biznesowej Empiku, dlatego chcemy dalej umacniać pozycję rynkową w tym segmencie. Na podstawie struktury zakupów w naszych sklepach obserwujemy, że tradycyjne nośniki wciąż mają się bardzo dobrze. Od kilku lat postępuje jednak coraz silniejsze skierowanie do świata wirtualnego i przeniesienie muzyki do sfery digital. Poprzez wykorzystanie największych atutów naszej marki, takich jak doskonałe rozumienie rynku muzycznego oraz znajomość przede wszystkim polskich artystów i producentów a także doświadczenie technologiczne, rozpoczynamy działalność w świecie muzyki cyfrowej. Empik Music – w pełni polska aplikacja do streamingu – to dla naszej marki naturalny ruch w rozwoju oraz rozbudowa ekosystemu produktów i usług cyfrowych - mówi Ewa Szmidt-Belcarz, Prezes Grupy Empik.

Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem Android (w wersji 6.0 i nowszych) i iOS (w wersji 12 i kolejnych). Użytkownicy posiadający aktywny abonament mogą swobodnie korzystać z niej także w trybie offline. W tym celu konieczne jest wcześniejsze pobranie wybranych utworów, albumów czy playlist do pamięci telefonu. System umożliwia także przenoszenie playlist dostępnych w innych serwisach streamingowych do aplikacji Empik Music.

W standardowej ofercie Empik udostępnia 30-dniowy bezpłatny okres próbny przy podpięciu karty kredytowej do konta i wyborze wariantu 1-miesięcznego abonamentu, a także trzy warianty abonamentu płatne z góry na 3-, 6- i 12-miesięcy.