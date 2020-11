Empik uruchomił platformę dla artystów i rzemieślników

Wystartowała Strefa Design by Empik. Nowy serwis przedstawia ofertę polskiego i zagranicznego wzornictwa.

Strefa Design by Empik to nowa przestrzeń online, która powstała z myślą o rosnącej grupie osób zainteresowanych wzornictwem. Portal zapewnia dostęp do tysięcy towarów – od ceramiki, przez akcesoria modowe, biżuterię i AGD.

Obecnie w Strefie Design znajduje się 40 tys. produktów. Do końca tego roku Empik planuje uruchomić na platformie sklepy 50 niezależnych marek i polskich projektantów. Do współpracy zapraszani są cenieni twórcy i firmy, ale również początkujący mikro przedsiębiorcy, rzemieślnicy i artyści.