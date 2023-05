Empik wchodzi w selfpublishing. Jaki jest potencjał tej branży?

Bardzo cieszę się, że selfpublishing, który Imker wspiera od ponad 8 lat, został dostrzeżony przez taką firmę jak Empik. Gdy popatrzymy na dane płynące z rynku, to widzimy, że sam rynek książki rośnie globalnie w tempie ok. 1% rocznie, tymczasem sama kategoria selfpublishingu odnotowuje wzrost na poziomie kilkunastu procent - komentuje Krzysztof Bartnik, prezes Imker.

Jego zdaniem, kluczem do sukcesu w samodzielnym wydawaniu książek jest przede wszystkim postawienie autorek i autorów na pierwszym miejscu. Nie chodzi o narzędzia czy dystrybucję, tylko o to, by to faktyczni twórcy książek mieli zapewnione największe korzyści.

- To autorzy i autorki mają mieć przestrzeń do tworzenia tytułów, pokazywania swoich unikalnych dzieł fanom (czy wręcz tworzenia z nimi), a na koniec dnia zamieniania ich uwagi w realne zarobki. W Imker współpracowaliśmy już z 250 autorami-selfpublisherami. W 2022 roku za pomocą naszego oprogramowania SalesCRM zamówiono niemal 400 tys. produktów o łącznej wartości 62 mln zł. Dużą część zamówień stanowiły autorskie produkty, głównie książki, wypuszczone przez twórców internetowych i celebrytów - wyjaśnia Krzysztof Bartink.