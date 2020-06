Empik wznawia działalność części salonów w wyniku porozumień z właścicielami obiektów handlowych

Do większości salonów Empik, które zostały otwarte wraz ze zniesieniem obostrzeń 4 maja, dołączają kolejne sklepy – w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Sopocie, Tychach, Raciborzu, Oławie, Gliwicach i Łomiankach. To wynik porozumienia Empiku z właścicielami obiektów handlowych i zakończenia kilkutygodniowych negocjacji. Tym samym 25% tych lokalizacji, które były zamknięte z powodu odstąpienia od umów najmu, wznawia działalność.

Empik otwiera właśnie trzy salony – Wrocław Francuska, Gliwice Rybnicka i Łomianki. Pod koniec maja i w pierwszej połowie czerwca działalność wznowiły już Empiki: Białystok Galeria Jurowiecka, Warszawa Plac Unii, Sopot Centrum Haffnera, Oława Galeria Oławska, Racibórz Rybnicka i Tychy City Point.

- Negocjacje z wynajmującymi tych obiektów przebiegały pomyślnie i były bardzo produktywne. Obie strony wykazywały dużą otwartość i zrozumienie, służące wypracowaniu wspólnego rozwiązania na zasadzie win-win. Dostosowanie warunków współpracy do nowej sytuacji i do prognozowanych skutków pandemii stało się koniecznością, aby zapewnić poszczególnym obiektom handlowym perspektywy na przyszłość. Musimy pamiętać, że pewne lokalizacje są znacznie bardziej dotknięte kryzysem niż inne, a poziom obrotów i odwiedzalności nie wróci w nich do poziomu sprzed pandemii - nawet w perspektywie kilku lat. To trudny czas dla nas wszystkich, zarówno najemców, jak i wynajmujących, dlatego cieszymy się z osiągniętego porozumienia - mówi Cezary Kupiec - Dyrektor Operacyjny Empik.

Decyzję o wypowiedzeniu umów w przypadku ponad 40 salonów znajdujących się w centrach handlowych Empik podjął na początku maja. Dotyczyło to lokalizacji, w których z powodu ograniczenia obrotów niemożliwe stało się finansowanie czynszów na dotychczasowym poziomie. Negocjacje z wynajmującymi w przypadku pozostałych salonów w odstąpieniu umów najmu wciąż trwają. Spółka nie ujawnia szczegółów rozmów do czasu ich zakończenia.