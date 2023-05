eobuwie.pl i debiut Rossmanna w Galerii Sudeckiej

Innowacyjny koncept eobuwie.pl

Dzięki umieszczonym w lokalu tabletom mogą oni zapoznać się z ofertą, uwzględniającą produkty od ponad 800 marek z kategorii casual, sport i premium. eobuwie.pl stale rozwija swoje usługi – dzięki opcji „Przymierz zanim zapłacisz!” produkty można zarezerwować online, a następnie przymierzyć je stacjonarnie. W asortymencie sklepu o powierzchni około 335 mkw. klienci znajdą ponad 11 tys. produktów, w tym obuwie, dodatki i modne akcesoria.

Rossmann debiutuje w Galerii Sudeckiej

Rossmann to ponad 21 tys. produktów pochodzących zarówno od polskich, jak i zagranicznych marek. Są wśród nich artykuły do pielęgnacji ciała, makijażu, perfumy, a także środki czystości oraz zdrowa żywność. Nowy salon zajął powierzchnię niemal 450 mkw.

Rossmann w Galerii Sudeckiej, fot. mat pras.

CCC w nowym wydaniu

Marka CCC oferuje różnorodny asortyment, uwzględniający obuwie i akcesoria dla dorosłych i dzieci. W nowym, odświeżonym koncepcie zapewnia klientom Galerii Sudeckiej innowacyjne rozwiązania, jak np. skaner esize.me, który pozwoli wykonać skan stóp 3D przydatny do prawidłowego dopasowania obuwia. Skanery są dostępne również we wspomnianym koncepcie eobuwie.pl, który należy do Grupy CCC. Oferta CCC przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym konsumentom. Salon przeniósł się do nowego lokalu, którego powierzchnia wynosi 725 mkw.

CCC w Galerii Sudeckiej, fot. mat. pras.

Galeria Sudecka jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w Jeleniej Górze. W obiekcie, który dysponuje ponad 30 tys. mkw. powierzchni najmu, działa ponad 80 lokali i punktów handlowo-usługowych.