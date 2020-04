eobuwie.pl odpowiada na zamknięcie sklepów aplikacją esize.me na smartfony

eobuwie.pl wprowadziło funkcję skanowania stopy smartfonem

W najnowszej aktualizacji aplikacji mobilnej eobuwie.pl wprowadzono funkcję skanowania stopy smartfonem. Pozwala to na dopasowywanie butów do kształtu stopy, bez konieczności przymierzania.

Przed pandemią koronawirusa klienci eobuwie.pl mogli korzystać ze skanerów 3D systemu esize.me, dostępnych w sklepach stacjonarnych eobuwie.pl oraz wybranych sklepach CCC. Z usługi skorzystało już ponad 700 tysięcy osób.

- Wprowadziliśmy do aplikacji mobilnej eobuwie.pl funkcję skanera 2D. Jest to uproszczona wersja naszego przełomowego systemu esize.me. To świetna odpowiedź m.in. na potrzeby rodziców, którzy aktualnie - przy zamkniętych sklepach stacjonarnych - nie mają możliwości przymierzania butów dzieciom - mówi Konrad Jezierski, dyrektor ds. retail.

Skan aplikacją jest bardzo prosty do wykonania. Potrzebujemy do tego smartfona z systemem Android oraz białej kartki A4. Na równym, stabilnym podłożu kładziemy białą kartkę A4. Na środku stawiamy stopę (najlepiej w jednolitej, bawełnianej skarpetce) i robimy dwa zdjęcia. Pierwsze od góry, tak by w kadrze znalazła się stopa oraz cztery rogi kartki. Drugie wykonujemy pod kątem, od strony pięty: by zawrzeć na zdjęciu piętę oraz któryś z przeciwległych rogów kartki. Aplikacja oczywiście prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wykonywania zdjęć. W efekcie ich wykonania system otrzymuje obraz naszej stopy.



System esize.me zawiera skany blisko 600 000 modeli butów. Po połączeniu skanu z profilem użytkownika na eobuwie.pl otrzymujemy w ciągu kilku sekund rekomendacje butów najlepiej pasujących do stopy klienta.



Punkty skanowania 3D systemu esize.me, ze względu na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych, nie są aktualnie dostępne w sklepach stacjonarnych eobuwie.pl. Możliwość wykonania skanu istnieje tylko w około 20 sklepach stacjonarnych CCC, zlokalizowanych poza galeriami handlowymi.