eobuwie.pl otwiera sklep stacjonarny w Pradze

eobuwie.pl otwiera sklep w Czechach, fot. mat. pras.

30 lipca w galerii handlowej Novy Smichov w Pradze eobuwie.pl otworzy swój pierwszy sklep w Czechach. To debiut na rynkach zagranicznych i jednocześnie początek ekspansji międzynarodowej sieci stacjonarnej polskiej spółki.

Prascy klienci poznają wyposażony w najnowsze technologie koncept, który łączy ofertę dwóch brandów: eobuv.cz i MODIVO. A to oznacza 100 tys. produktów dostępnych od ręki, interaktywne przymierzalnie i dostawę produktów bezpośrednio ze sklepu do dowolnego miejsca na terenie Pragi nawet w 90 min! Za doświadczenia digitalowe odpowiada partner Nanovo.



Do tej pory spółka była obecna w Czechach w kanale online. Eobuwie.pl rozpoczęło sprzedaż na tym rynku w 2014 r.

Najnowsza technologia w trakcie zakupów

W praskim salonie, który zajmuje aż 1800 mkw., postawiono na pełną digitalizację. Zrezygnowano z fizycznej ekspozycji produktów, ponieważ są one prezentowane na tabletach i ekranach multimedialnych. Wyodrębniono specjalną przestrzeń na komfortowe garderoby, w których również znajdują się tablety. Dzięki nim można, już w trakcie przymierzania wybranych rzeczy, zamówić dany produkt w innym rozmiarze lub kolorze.

Klienci będą także mogli skorzystać z darmowej usługi esize.me. To system skanowania w stóp w 3D.

Ekspresowa dostawa nawet w 90 minut

Dodatkowo we wrześniu w Pradze planowane jest uruchomienie usługi Same Day Delivery, czyli dostawy w ten sam dzień.

– Stawiamy na najwyższe standardy obsługi, dlatego na terenie aglomeracji oferować będziemy dostawę ekspresową, nawet w 90 minut. Zaproponujemy klientom także konkretne przedziały czasowe, aby mogli określić dogodną godzinę wizyty kuriera z zakupami – mówi Konrad Jezierski, prezes zarządu spółki Eobuv.cz oraz Dyrektor Retail Grupy eobuwie.pl.