Eobuwie.pl otwiera sklep stacjonarny w Szczecinie

eobuwie.pl zaprosi klientów do nowego punktu w centrum handlowym Galaxy 15 maja. Na klientów czeka m.in. 20 000 produktów dostępnych na miejscu, 29 tabletów do przeglądania oferty, punkt skanowania esize.me oraz rabaty. Sklep w Szczecinie to już 23 lokalizacja na terenie Polski i pierwsza w województwie zachodniopomorskim.

Do przeglądania produktów korzysta się z dostępnych na miejscu tabletów. Aktualna oferta, wyświetlana jest na ekranach multimedialnych. Dostępne w sklepie modele można w komfortowych warunkach przymierzać na miejscu. Buty dostarczane są z magazynu na zapleczu sklepu maksymalnie w 3 minuty. W sklepach oferowany jest ten sam asortyment, co w sklepie online: 80 tys. produktów od ponad 500 marek.



- W naszych salonach postawiliśmy na omnichannel, czyli sprzedaż wielokanałową. Połączyliśmy korzyści kanałów offline i online. Dzięki temu oszczędzamy czas klientów - mówi Konrad Jezierski, dyrektor ds. retail.



W szczecińskim salonie dostępna będzie usługa esize.me. To rozwiązanie, które pomaga dobrać buty w oparciu o skan 3D stóp.