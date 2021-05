Eobuwie.pl z drugim sklepem we Wrocławiu. Rusza też e-sklep w Słowenii

4. maja, spółka otworzy we Wroclavii sklep stacjonarny, ale z produktami popularnymi wśród klientów ecommerce.

Do dyspozycji klientów przygotowano 25 tabletów do przeglądania oferty i składania zamówień. Skaner esize.me pozwoli na wykonanie skanu 3D stóp, co ułatwi wybór właściwego rozmiaru obuwia bez przymierzania. Wybrane modele będą dostarczane do klienta w 3 minuty od zamówienia.

Oferta będzie przygotowana w oparciu o nowości oraz produkty najpopularniejsze dla wrocławskiej aglomeracji. Pozostały asortyment tradycyjnie będzie dostępny online, z możliwością dostawy następnego dnia. We Wroclavii klienci będą mogli przymierzyć obuwie oraz akcesoria dostępne także w Magnolii.

Sklep zajmie powierzchnię 431 mkw, oferując szeroki wybór spośród ok. 10 tys. produktów dostępnych na miejscu, a łącznie 177 tys. na zamówienie. Klienci będą mogli przymierzyć obuwie oraz akcesoria dostępne także w drugim wrocławskim sklepie. Zamówienia będą dostępne po 2-3 godzinach.

Firma w maju wystartowała też z usługą online na Słowenii - pod domeną Eobutev.si.Klienci w Słowenii otrzymali dostęp do szerokiej oferty - to ponad 170 tys. produktów od 580 marek, w tym brandy własne, jak Eva Longoria czy Rage Age.

Ze swoją ofertą eobuwie.pl dostępne jest na 17 rynkach: w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Niemczech, Grecji, Szwecji, Hiszpanii, Chorwacji, Szwajcarii, we Włoszech i Francji oraz na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Litwie i w Słowenii.