eobuwie.pl z kolejnym sklepem w stolicy. Marka postawiła na popularne centrum handlowe

eobuwie.pl w Złotych Tarasach

Wewnątrz sklepu nie ma półek, regałów i wieszaków - ich miejsce zastępują ekrany i wygodne kanapy. Do dyspozycji klientów jest prawie 40 multimedialnych tabletów, to właśnie one pozwalają zamówić dany produkt do przymierzenia z oferty eobuwie.pl oraz MODIVO. Obsługa sklepu dostarczy wybrane rzeczy bezpośrednio do nas lub do przestronnej przymierzalni MODIVO, która pełni funkcję prywatnej garderoby. W środku znajduje się duży ekran, który pozwala na skorzystanie z funkcji ułatwiających zakupy, np. zmiany oświetlenia w zależności od pory dnia, czy możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa. Dla klientów dostępna jest także usługa esize.me. To rozwiązanie pozwala na bezpłatne wykonanie dokładnego skanu 3D stopy.

Nowy salon eobuwie.pl ze strefą Modivo z Złotych Tarasach, fot. mat. pras.

W sklepie eobuwie.pl ze strefą MODIVO dostępnych jest ponad 30 000 produktów - butów i torebek oraz pełen asortyment online dzięki usłudze “Przymierz zanim zapłacisz”. Pozwala ona na zarezerwowanie i zamówienie przez stronę internetową lub aplikację mobilną dowolnego produktu zarówno z oferty eobuwie.pl, jak i MODIVO bezpośrednio do nowego sklepu. Klienci mogą wybierać z kolekcji ponad 900 marek.

Nowy salon eobuwie.pl ze strefą Modivo z Złotych Tarasach, fot. mat. pras.

eobuwie.pl w Warszawie - gdzie zlokalizowane są sklepy

Sklep eobuwie.pl ze strefą MODIVO w Złotych Tarasach otwarty jest codziennie w godzinach pracy centrum handlowego, czyli od 09:00 do 22:00 oraz w niedziele handlowe od 9:00 do 21:00. To już kolejny sklep grupy w stolicy, pozostałe zlokalizowane są w Atrium Promenada, Galerii Młociny, Galerii Mokotów, Westfield Arkadia, Westfield Mokotów oraz w Galerii Janki koło Warszawy. Dodatkowo na klientów czekają strefy eobuwie.pl w sklepach CCC w galeriach Blue City i Atrium Targówek.