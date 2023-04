Eobuwie.pl z nową kampanią: Ty masz pasję, my buty do biegania po asfalcie

Nie bez powodu, sesja zdjęciowa wraz z wideo zostały zrealizowane w Warszawie. Dla wielu z nas miejska dżungla jest często jedynym otoczeniem biegowym. Bieganie po mieście, po twardej, asfaltowej nawierzchni wymaga specjalistycznego obuwia, które zapewni amortyzację, będzie lekkie i zapobiegnie kontuzjom.

W kampanii eobuwie.pl zobaczymy między innymi nowy model buta do zadań specjalnych od marki adidas: buty Ultraboost Light to najlżejsze z linii Ultraboost. Ich sekret tkwi w podeszwie środkowej, która została wykonana z pianki o 30% lżejszej od tej, której używano we wcześniejszych modelach tego buta. Lekka podeszwa zewnętrzna gwarantuje świetną przyczepność w różnych warunkach pogodowych i na różnych nawierzchniach.

Z kolei buty ASICS DYNABLAST™ 3 zostały zaprojektowane z myślą o sportowcach, którzy szukają komfortowego obuwia do biegania po asfalcie, ale także na trening. Specjalna miękka dzianina poprawia dopasowanie, komfort i oddychalność. Natomiast amortyzacja FLYTEFOAM™ BLAST zapewnia efekt trampoliny podczas biegu.

Bieganie po mieście, po twardej, asfaltowej nawierzchni wymaga specjalistycznego obuwia (fot. mat. pras.)

Mizuno Wave Neo Wind to nowa propozycja od japońskiej marki sportowej Mizuno. To lekki i dynamiczny but, przeznaczony do biegania po utwardzonych nawierzchniach. W podeszwie znajdziemy lekką piankę Mizuno ENERZY Lite. To rozwiązanie sprawia, że otrzymujemy bardzo dużą dawkę amortyzacji, lekkość, a także duży zwrot energii.

Kampania eobuwie.pl pokazuje, że aktywności w mieści to nie tylko picie kawy w kawiarniach czy chodzenie po restauracjach. Sklep online zachęca amatorów aktywnego wypoczynku do wybrania odpowiedniego obuwia do biegania po asfalcie i ruszenia na podbój miejskich ścieżek. Specjalistyczne buty sprawią, że każde wyjście na miasto będzie prawdziwą przyjemnością – zapewnia eobuwie.pl.