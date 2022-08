Ewa Szmidt-Belcarz przejmuje 51 proc. akcji Empiku. Kim jest prezeska sieci?

Obie strony transakcji deklarują kontynuowanie bliskiej i partnerskiej współpracy w zakresie inwestycji i rozwoju biznesu. Grupa Empik zanotowała 2,4 mld zł obrotów w ubiegłym roku, z czego prawie połowa została wypracowana przez segment e-commerce i digital. Strony transakcji zdecydowały o nieujawnianiu jej wartości. Zamknięcie transakcji jest przedmiotem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przejęcie większości akcji w Grupie Empik przez Ewę Szmidt-Belcarz nie zmienia struktury zarządczej firmy ani strategii spółki, realizowanej od 2015 roku. Nowa wiodąca akcjonariuszka pozostaje prezeską zarządu i planuje dalszy długoterminowy rozwój całej Grupy we współpracy z Penta Investments.

Ewa Szmidt-Belcarz

Zanim dołączyła do spółki Empik w 2015 roku, Ewa Szmidt-Belcarz zajmowała przez blisko 8 lat stanowisko partnera w McKinsey & Company, gdzie kierowała pionem sprzedaży detalicznej i dóbr konsumenckich. Została awansowana na stanowisko globalnego Partnera w McKinsey & Company. Wcześniej zajmowała różne stanowiska w pionach marketingu firm działających na rynku dóbr konsumenckich w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Ewa Szmidt-Belcarz ma podwójny dyplom magistra Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (uzyskany w 2006 roku) oraz CEMS Master in International Management ze Szkoły Głównej Handlowej oraz London School of Economics, jak również dyplom MBA uczelni INSEAD we Francji.

Ewa Szmidt-Belcarz w miejsce Penta Investments

Penta Investments pozostaje w spółce posiadając 49% akcji i deklaruje dalsze wspieranie rozwoju poszczególnych linii biznesowych. Do 2026 roku planowane inwestycje osiągną poziom 300-350 mln zł i będą skierowane głównie na rozwój organiczny, nie wykluczając jednak akwizycji.

Strategią Grupy Empik jest dalsze inwestowanie w rozwój w obszarach omnichannel, platformę e-commerce empik.com oraz ekosystem subskrypcyjny, jak również digitalizację, automatyzację i robotyzację procesów w całej Grupie. Inwestycje będą również kontynuowane w obszarach tworzenia i dystrybucji treści tradycyjnych i cyfrowych, jak również w obszarze event discovery i sprzedaży biletów na wydarzenia. Elementem strategii pozostaje także rozbudowa sieci tradycyjnych salonów i formatu convenience, uzupełniających rozwój e-commerce.

Wejście Ewy Szmidt-Belcarz do grona akcjonariuszy nie oznacza żadnych zmian dla partnerów biznesowych, pracowników i innych interesariuszy.



- Współpraca z Penta Investments była zawsze bliska, otwarta i partnerska. Od wielu lat dzielimy wspólną wizję rozwoju Grupy Empik, którą konsekwentnie i odważnie realizujemy. Dzisiaj materializuje się kolejny, ważny krok w historii naszej współpracy – powiedziała Ewa Szmidt-Belcarz, prezeska zarządu Empik S.A.

- Dotychczas, pod kierownictwem prezeski, wspólnie powiększyliśmy skalę firmy dwukrotnie, w wielu kluczowych wymiarach – m.in. przychodach czy wyniku EBITDA. Realizacja tej transakcji potwierdza bardzo dobrą dotychczasową współpracę, pozwala nam kontynuować wsparcie Grupy Empik i daje możliwość realizacji większych zysków w przyszłości ­– powiedział Łukasz Waszak, dyrektor inwestycyjny Penta Investments w Polsce.

Mamy ambitne plany i z konsekwencją będziemy je realizować – dodaje Ewa Szmidt-Belcarz.

Empik ma trzy główne filary: platforma e-commerce empik.com i marketplace EmpikPlace, z której korzysta ponad 9 mln kupujących online w Polsce oraz ponad 3,500 sprzedających firm.

Sieć ponad 300 tradycyjnych salonów sprzedaży i sklepów w formacie convenience i rokrocznie rozwijająca się o kolejne 30-40 placówek Empik oraz Papiernik by Empik.

Ponad 7,7 mln subskrybentów usługi Empik Premium oraz usług cyfrowych, w tym Empik Go.

Grupę Empik tworzą również spółki działające w obszarze wydawniczym oraz dystrybucji fizycznej i cyfrowej treści oraz biletów na koncerty i wydarzenia.