Express nowym formatem Castorama w Polsce?

W kwietniu przedstawiciele firmy podkreślali: "Castorama prowadzi sprzedaż w multi-formacie – wszystkie kanały wciąż rozwijamy tak, aby dostarczyć każdemu klientom odpowiedni sklep w odpowiednim miejscu, zgodnie z ich preferencjami. Mamy sklepy wielkopowierzchniowe, smart i e-commerce. W planach mamy wprowadzenie w tym roku nowego modelu sklepu, który będzie kolejną odpowiedzią Castorama na potrzeby naszych klientów".

Zapytaliśmy sieć o plany związane z nowym znakiem towarowym. Czekamy na odpowiedź.

fot. za UP RP

Ostatnie inwestycje Castoramy

W ostatnim czasie firma zainwestowała m.in. w skrytki do samodzielnego odbioru zamówień. Urządzenia nazywają się Castomaty. Wraz z początkiem maja br. Castorama wprowadziła do swoich sklepów te urządzenia, które mieszczą nawet wielogabarytowe towary na wózkach zakupowych. Ze skrytek automatycznych umieszczonych przy sklepach Castorama można odbierać zamówienia o każdej porze dnia i nocy 24/7. Produkty zamówione na castorama.pl, lub przez telefon, są gotowe do odbioru już po 2 godzinach od złożenia zamówienia (przy zamówieniach złożonych w godzinach pracy sklepu i z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamknięciem).



W kwietniu sieć otworzyła nowy sklep w Stalowej Woli. To już 91. sklep tej sieci w Polsce. Placówka o powierzchni sprzedaży około 8100 mkw. oferuje od ręki prawie 30 tysięcy produktów do budowy, remontu, wykończenia i dekoracji mieszkań, domów i ogrodów. Na miejscu będzie można skorzystać m.in. z usługi dostawy zamówienia pod wskazany adres, cięcia drewna czy oklejania płyt.

Wyniki finansowe

Castorama Polska uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Spółka zatrudnia prawie 13 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej prawie 1470 sklepów w 8 krajach Europy.

Przychody firmy ze sprzedaży w roku obrotowym 2020/21 wyniosły 7.833,9 mln zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 8%.

Zysk ze sprzedaży towarów i materiałów stanowił 6,4% przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2020/21 wobec 6,6% w roku poprzednim.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 8,3% w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 7.333,3 mln zł.

Zysk netto za rok obrotowy 2020/21 wyniósł 291,3 mln zł i był niższy o 18,3%

w stosunku do roku poprzedniego.

Nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2020/21 wyniosły 143 mln zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18 mln zł.