Fala bankructw popularnych sieci odzieżowych

Signa miliardera René Benko

Handlowa Signa austriackiego miliardera René Benko trafiła na pierwsze strony gazet głównie za sprawą znajdującej się w trudnej sytuacji sieci domów towarowych Galeria Karstadt Kaufhof. Nie zlikwidowano jeszcze wszystkich oddziałów, które miały zostać zamknięte, a kolejna handlowa spółka z grupy jest niewypłacalna.

Gigant handlu detalicznego Signa nadal znajduje się w kłopotach finansowych, co zaskutkowało bankructwem notowanej na giełdzie spółki zależnej Signa Sports United. Dotyka to bezpośrednio m.in. sklepów internetowych Fahrrad.de i Tennis Point.

Signa nie jest osamotniona. Przemysł tekstylny zaliczył wiele bankructw, w tym upadłości znanych sieci odzieżowych i obuwniczych. Görtz z siedzibą w Hamburgu, sprzedawca wysokiej jakości obuwia, odzieży i toreb dla kobiet i mężczyzn, został dotknięty niewypłacalnością już pod koniec 2022 r. Marka miała ok. 80 oddziałów, sklep internetowy i długą, prawie 150-letnią historię.

Reno i HR Group niewypłacalne

W marcu 2023 r. do sieci Reno dołączyła druga co do wielkości sieć obuwnicza w Niemczech po Deichmannie. W jej skład wchodziły dwie firmy: Reno Schuh i Reno Schuhcentrum. Jak informuje textilwirtschaft.de, wierzyciele żądają od nich łącznie 100 mln euro.

W momencie składania wniosku dotyczącego niewypłacalności, w Reno istniało łącznie 180 oddziałów, z czego ostatecznie ma pozostać ledwie 20. Dla porównania, w latach 90. Reno było częścią Metro Group i posiadało ok. 850 lokalizacji.

Dwa tygodnie później kryzys uderzył także w dawną spółkę-matkę Reno - HR Group z Osnabrück, która pod koniec września 2022 r. sprzedała obuwniczego detalistę firmie cm.sports GmbH we współpracy z GA Europe. Nie uchroniło to go jednak przed upadłością

Peek & Cloppenburg - plan upadłościowy

Pod koniec sierpnia wierzyciele zaakceptowali plan upadłościowy firmy. W przypadku międzynarodowej sieci sklepów z odzieżą pochodzącą z Niemiec można zaobserwować interakcję różnych czynników – ocenia businessinsider.de. Peek & Cloppenburg stracił w czasie pandemii około 30 proc. swojej sprzedaży, a rok 2021 zamknął kwotą 1,055 mld euro przychodów.

Wystąpiły problemy strukturalne w handlu stacjonarnym. Natomiast strategia online nie sprawdzała się jeszcze przed kryzysem, a różne roszady personalne również nie pomogły w przygotowaniu firmy na przyszłość.

Gerry Weber w sytuacji kryzysowej

Firma Gerry Weber została założona 50 lat temu. W kwietniu br. grupa zajmująca się modą damską ponownie złożyła wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne przed ogłoszeniem upadłości, zaledwie cztery lata po pierwszym wniosku. Sieć jest zadłużona na 150 mln euro. Spółka zależna zajmująca się sprzedażą detaliczną Gerry Weber Retail, a także spółki w Austrii ogłosiły upadłość.

W sierpniu wierzyciele głosowali za restrukturyzacją i reorganizacją grupy. Oznacza to, że 122 ze 171 oddziałów zostaje zamkniętych. Po pierwszej restrukturyzacji zaradcze środki oszczędnościowe początkowo były skuteczne, ale inflacja i skutki wojny na Ukrainie ponownie doprowadziły firmę Gerry Weber do sytuacji kryzysowej.

Ahlers AG ogłasza upadłość

Również w kwietniu tego roku Ahlers AG, która w 2019 r. obchodziła 100-lecie istnienia, ogłosiła upadłość spółki głównej i siedmiu spółek zależnych. Według wstępnych danych półrocznych w 2023 r. strata wyniosła 6,9 ​​mln, w tym samym okresie 2022 r. kształtowała się na poziomie 6 mln euro – podaje lr-online.de. Producent i dystrybutor mody sprzedawał odzież takich legendarnych marek, jak Pierre Cardin, Baldessarini, Pioneer Jeans czy Pioneer Workwear.

W połowie czerwca średniej wielkości sieć modowa Röther ogłosiła chęć przejęcia części grupy. Uwzględniono jednak tylko licencję Pierre Cardin oraz spółkę zależną na Sri Lance zatrudniającą 900 pracowników.

Peter Hahn - najnowszy przypadek

Sprzedawca odzieży Peter Hahn to najnowszy przypadek na liście wniosków o ogłoszenie upadłości – donosi businessinsider.de. Nie jest on jeszcze niewypłacalny, ale rozpoczął tzw. postępowanie w sprawie tarczy ochronnej. Zatrudnia ok. 1000 osób i ma 17 oddziałów w Niemczech i Szwajcarii.

Według textilwirtschaft.de, Peter Hahn w 2021 r. był po pandemii jedną z najlepszych firm na rynku odzieży, a sprzedaż rosła dwucyfrowo dzięki klientom typu best ager – konsumentom powyżej 50. roku życia. Jednak sprzedawca ekskluzywnej mody dla kobiet i mężczyzn złożył za dużo zamówień na wiosnę i lato 2023 r. Jako klasyczny wydawca katalogów, na których opierał swój biznes, odczuł także skutki wysokich cen papieru, przy jednoczesnych problemach z zarządzaniem zbyt dużymi zapasami i zwrotami.