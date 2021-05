Fani esportu inwestują w elektronikę

Widownia transmisji esportowych daje wyraźny sygnał producentom elektroniki: mimo trwającej pandemii jest gotowa na poważne zakupy - wynika z badania ESL Polska.

Co piąty ankietowany zmieni w tym roku komputer PC, a ponad 30 proc. nie wyklucza takiej możliwości. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku laptopów. Tutaj chęć zakupu wyraziło tylko niecałe 5 proc. badanych, zaś prawie 85 proc. na pewno tego nie zrobi. Na nową konsolę zdecyduje się w tym roku co dziesiąty fan esportu. Jednocześnie ponad 23 proc. nie wyklucza takiej ewentualności. Narzekać nie mogą także producenci smartfonów. Nowy telefon w tym roku sprawi sobie prawie co piąty miłośnik transmisji esportowych, a co czwarty rozważy taki zakup. Co ciekawe, aż 16 proc. badanych jest przekonanych, że w 2021 r. kupi samochód.

Intrygująco prezentują się także preferencje zakupowe dotyczące podzespołów komputerowych. Co trzeci ankietowany (29 proc.) z dużym prawdopodobieństwem wyposaży się w tym roku w nową kartę graficzną (o ile będą dostępne), pamięć ram i monitor. 27 proc badanych kupi też dysk twardy i nowe słuchawki, a peryferia (myszka 26 proc. i klawiatura 25 proc.) chce zmienić co czwarty fan transmisji esportowych.

Fani esportu to w dużej mierze osoby z pokolenia Z i Millenialsi, którzy szybko adaptują nowe technologie i trendy. Aż 66 proc. zamawia produkty do domu przez Internet, a 78 proc. kupuje w ten sposób ubrania. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że umieszczenie linków do konkretnych ofert na streamach jest bardzo skuteczne.