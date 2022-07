Fashion Club - program lojalnościowy Wrocław Fashion Outlet

W ramach Fashion Clubu organizowane są też liczne dodatkowe akcje prosprzedażowe. - Zależało nam, aby program lojalnościowy, który uruchomimy, przynosił korzyści nie tylko kupującym, ale również naszym partnerom”, podkreśla Beata Jarema, Retail Director Wrocław Fashion Outlet. „Wrocław Fashion Club to nowoczesne narzędzie, które pozwala pozyskiwać lojalnych klientów, a dodatkowo stanowi kolejny bezpłatny kanał komunikacji dla marek (aplikacja, push notifications, newslettery). Dzięki przystąpieniu do programu mogą one uczestniczyć w licznych inicjatywach wspierających sprzedaż, takich jak organizowana dwa razy w roku akcja Private Sale, podczas której klientom oferowany jest dodatkowy rabat w wysokości 20% od cen outletowych, co przekłada się na nawet dwucyfrowe wzrosty sprzedaży.

Raz w roku odbywa się też kampania pod nazwą „Miesiąc Fashion Club” – w jej ramach skupiamy się na promocji programu i partycypujących w nim marek za pośrednictwem wszystkich naszych kanałów. Warto też podkreślić, że najemcy, którzy przystąpili do klubu, w każdym miesiącu otrzymują szczegółowe raporty, z których mogą dowiedzieć się, jaka ilość transakcji została dokonana w ramach Fashion Club (w stosunku do całości sprzedaży) oraz jaka była średnia wartość paragonu (ATV) klienta będącego członkiem programu, a jaka osoby, która nie jest uczestnikiem Wrocław Fashion Club”. Jak pokazują zgromadzone przez nas statystyki wartość paragonu (ATV) w przypadku członka Fashion Clubu jest średnio o 43% wyższa niż w przypadku osoby nie uczestniczącej w programie (od momentu uruchomienia programu w 2019 roku)”, dodaje Beata Jarema, Retail Director Wrocław Fashion Outlet.

Aby przystąpić do programu należy pobrać na telefon aplikację Wrocław Fashion Club, dostępną w Google Play lub App Store. Pozwoli ona gromadzić punkty za zakupy, sprawdzić informacje o ilości zgromadzonych środków, markach uczestniczących w programie oraz ofertach przygotowanych z myślą o członkach klubu. Alternatywnie, można także odebrać kartę członkowską Wrocław Fashion Club w Punkcie Informacyjnym lub przy kasie w salonie każdej marki uczestniczącej w programie.