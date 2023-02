Fielmann zaskakująco ostro obniża dywidendę - inwestycje wywierają presję na zysk

Wynik operacyjny (Ebitda) spadł w 2022 roku o dobre 14 proc. do prawie 340 mln euro, a nadwyżka spadła o prawie jedną czwartą do ok. 110 mln euro, jak poinformowała spółka na podstawie wstępnych danych.

Kiedy prezentowane były dane za trzeci kwartał, Fielmann informował już, że otoczenie rynkowe jest napięte. Dodatkowo negatywny wpływ miały wyższe wynagrodzenia pracowników oraz niekorzystny mix produktowy. Sprzedano więcej okularów przeciwsłonecznych i soczewek kontaktowych niż okularów korekcyjnych o wyższej marży. Sprzedaż wzrosła o pięć procent do 1,76 miliarda euro w 2022 roku.