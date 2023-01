Fikołki wchodzą do kolejnej galerii handlowej. Mają nowe atrakcje

W ostatnim czasie na terenie Galerii Kazimierz powstała nowa sala popularnej sieci Fikołki. W sali o powierzchni 220 mkw. znajdują się m.in.: ponad 6-metrowa zjeżdżalnia falista, basem z kulkami, 5-poziomowa wieża Spider czy siatkowy labirynt. Konstrukcja podzielona została na część główną oraz jednopoziomową część nad salkami. Łączą je dwie kładki na wysokości 2,7 metra nad podłożem.

Fikołki w Galerii Kazimierz

– Otwarcie sali zabaw Fikołki na terenie Galerii Kazimierz jest naszą odpowiedzią na duże zainteresowanie ofertą centrum wśród rodzin z dziećmi. Cieszymy się, że udało się dostosować koncept Fikołki do mniejszej przestrzeni jaką dysponowaliśmy, jednocześnie nie ograniczając ilości i różnorodności atrakcji. Jesteśmy przekonani, że nowo powstałe miejsce zostanie jednym z ulubionych punktów dla najmłodszych na mapie Galerii Kazimierz. A przygotowane przestrzenie znajdą zainteresowanie użytkowników w różnym wieku – zarówno przedszkolnym, jak i szkolnym. Fikołki udostępniają także dwie osobne sale urodzinowe – kulinarną i eksperymentalną, co z pewnością będzie dużą atrakcją dla naszych klientów – mówi Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz.

– Naszym strategicznym celem było otwarcie kolejnej sali zabaw Fikołki w Krakowie. Oceniliśmy, że potencjał tego miasta jest znacznie większy niż tylko na dotychczas działającą jedną salę. Również dzielnica w jakiej jest zlokalizowana Galeria Kazimierz, ze względu na jej "rodzinny" charakter, była istotnym elementem. Sama Galeria posiada także profil klienta zgodny z polityką doboru naszych lokalizacji. Jest chętnie odwiedzana przez rodziny z dziećmi i zapewnia odpowiedni poziom odwiedzalności. Ze względu na ograniczenia metrażowe w obiekcie, nasza spółka zdecydowała się na stworzenie konceptu w nowym modelu Fikołki Mini. Należy przy tym zaznaczyć, że model ten nie oznacza mniejszej liczby atrakcji, ale ujęcie ich w bardziej kompaktowym wymiarze – dodaje Bertrand Jasiński, prezes zarządu sieci Sale Zabaw Fikołki.

Fikołki Mini

– Decyzja o wykreowaniu nowej przestrzeni dla dzieci w Galerii Kazimierz była związana z rosnącymi oczekiwaniami klientów Galerii co do oferty rozrywkowo-edukacyjnej dla najmłodszych. Odpowiadając na tę potrzebę, wspólnie z najemcą, podjęliśmy współpracę, aby stworzyć w Galerii Kazimierz nowe miejsce. Fikołki Mini to sala zabaw, w której dzieci aktywnie spędzają czas i uczą się poprzez zabawę. A specjalnie zaprojektowana kawiarenka, serwująca zdrowe przekąski, uprzyjemni spędzany w Fikołkach czas - zarówno rodzicom, jak i dzieciom, stając się atrakcyjną przestrzenią spotkań – mówi Marta Cegielnik, Associate Director w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers.