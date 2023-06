Filary wzrostu VRG: omnichannel i nowoczesne marki, czyli strategia na lata '23-'25

Nowoczesne marki

Startegia zakłada dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w każdym roku realizacji dzięki rozwojowi każdej z marek, m.in. przez poszerzenie docelowej grupy klientów i mocniejsze wejście w modę dla kobiet. W rezultacie na koniec 2025 roku przychody Grupy Kapitałowej powinny zbliżyć się do 1,9 mld zł.

Omnichannel

Modernizacja i rozwój powierzchni sklepów własnych obu segmentów oraz własnych e-sklepów i sprzedaży na marketplace’ach. Na koniec 2025 roku sieć stacjonarna Grupy Kapitałowej powinna dysponować powierzchnią zbliżoną do 62,7 tys. m2. Dodatkowo, Grupa Kapitałowa powinna posiadać 6 własnych e-sklepów, a marki Grupy będą obecne w szerszej skali na platformach typu marketplace, co powinno przełożyć się na minimum 14% udział on-line w przychodach Grupy w 2025 roku.

Potencjał do wzrostu rentowności

Celem jest poprawa marży brutto w każdym z segmentów m.in. dzięki optymalizacji polityki cenowej i promocyjnej, zmianom w kolekcjach i konsolidacji źródeł dostaw, tak aby na koniec 2025 roku marża brutto na sprzedaży Grupy wyniosła między 56-57%. Zarząd zakłada wzrost kosztów SG&A/m2 wolniejszy od wzrostu sprzedaży i zysku brutto na sprzedaży, co powinno przełożyć się na minimum 12% marżę operacyjną w 2025 roku.

Efektywna alokacja kapitału

Rozwój powierzchni Grupy oparty będzie o salony w nowych konceptach oraz modernizację istniejących salonów, co wymagać będzie ok. 43 mln zł średniorocznych wydatków inwestycyjnych w latach 2023-25. Jednocześnie celem Zarządu jest skrócenie cyklu obrotu gotówki do ok. 250-260 dni w 2025 roku, głównie dzięki niższemu o ok. 30 dni cyklowi obrotu zapasów. W rezultacie, Grupa Kapitałowa nie powinna wykazywać zadłużenia netto przy kontynuacji dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z posiadaną polityką dywidendową.

Zrównoważony rozwój

Strategia bierze pod uwagę ryzyka i możliwości klimatyczne oraz kwestie społeczne i ładu korporacyjnego. W ramach zmian w obrębie produktów przynajmniej 25% kolekcji ma pochodzić z tkanin bardziej odpowiedzialnych, potwierdzonych certyfikatami. W odniesieniu do kwestii związanych z różnorodnością, celem jest minimum 33% niedoreprezentowanej płci łącznie w zarządzie i radzie nadzorczej. W ramach kwestii środowiskowych, celem jest kontynuacja działań na rzecz minimalizacji wpływu Grupy na środowisko i m.in. wymiana samochodów służbowych na wersje hybrydowe czy szersze wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł.Priorytetem jest rentowny wzrost organiczny Grupy Kapitałowej w Polsce, w której Zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju. Jednocześnie lata 2023-25 będą początkiem drogi do budowy rozpoznawalności marek Grupy Kapitałowej w regionie CEE, która będzie prowadzona z uwzględnieniem strony kosztowej.

Wyniki finansowe w I kw. 2023

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa VRG zanotowała sprzedaż w wysokości 267 mln zł (o 9,5 proc. więcej r/r.). Pomimo wzrostu kosztów prowadzenia działalności i utrzymującej się wysokiej inflacji, Grupa poprawiła w tym czasie marżę brutto na sprzedaży. Przełożyło się to na pierwszy od 2018 roku pozytywny wynik netto Grupy w pierwszym kwartale, w wysokości 3,2 mln zł.

Zarząd Grupy podtrzymuje cele na 2023 rok i zapowiada wydanie rekomendacji wypłaty dywidendy w ostatnim tygodniu maja.

W 2022 roku VRG zanotowało w analogicznym okresie 2,9 mln zł straty. Spółka uzyskała lepsze wyniki w obu głównych segmentach, jubilerskim i odzieżowym. Po publikacji raportu za pierwszy kwartał zarząd VRG podtrzymał cele na 2023 rok oraz zapowiedział rekomendację wypłaty dywidendy. Grupa planuje dalsze inwestycje w rozwój i modernizację sieci salonów stacjonarnych.

VRG z zyskiem netto

VRG ma za sobą solidny początek roku, mimo zauważalnego na rynku ochłodzenia nastrojów konsumenckich. Szczególnie dobry pierwszy kwartał zaliczył segment jubilerski Grupy, który osiągnął w tym czasie sprzedaż o wartości 142 mln zł (10,6 proc. więcej r/r). Pozytywną dynamikę wzrostu zachował również bardziej wrażliwy na nastroje konsumentów segment odzieżowy (125 mln zł przychodu, o 8,4 proc. więcej r/r.). Na uwagę zasługuje rosnąca marża brutto na sprzedaży, która w pierwszym kwartale osiągnęła poziom 51,4 proc. (o 0,9 p.p. więcej r/r.). EBITDA Grupy wzrosła do 35,3 mln zł (wzrost o 8,5 proc. r/r.)

– W niesprzyjającym dla sprzedaży otoczeniu, mogliśmy ponownie przekonać się o odporności naszego modelu biznesowego. Naszą mocną stroną jest dywersyfikacja i oparcie biznesu na dwóch segmentach, w których posiadane przez nas marki charakteryzują się wysoką rozpoznawalnością i bardzo dobrym wizerunkiem – podkreśla Janusz Płocica, prezes zarządu VRG – Pomimo wyższych kosztów prowadzenia działalności zanotowaliśmy wzrost przychodów, poprawiliśmy rentowność oraz uzyskaliśmy zysk netto. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej i płynnościowej, zachowując bezpieczny poziom zadłużenia – dodaje.

VRG podtrzymuje cele na 2023 rok

Po publikacji wyników za pierwszy kwartał zarząd VRG podtrzymał cele na rok 2023, którymi są uzyskanie lepszych wyników r/r, kontynuacja wzrostu w obu segmentach, wzrost marży brutto w warunkach wysokiej inflacji oraz zachowanie bezpiecznej sytuacji finansowej. W trakcie konferencji zarząd spółki zapowiedział również, że w ostatnim tygodniu maja wyda rekomendację odnośnie dywidendy z zysków za 2022 rok. Będzie ona zgodna z przyjętą w ubiegłym roku polityka dywidendową, która zakłada coroczne rekomendowanie wypłaty w przedziale 20-70 proc. skonsolidowanego zysku netto przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5. Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu, zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową Grupy, potrzeby inwestycyjne, sytuację płynnościową, perspektywy rozwoju w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, plany akwizycyjne oraz kowenanty bankowe.

Perspektywy VRG na drugi kwartał

Drugi kwartał to co roku ważny czas dla Grupy VRG. Sprzedaż zarówno w segmencie odzieżowym, jak i jubilerskim, jest wtedy napędzana zakupami okolicznościowymi, takimi jak komunie, śluby czy Dzień Matki. Marki VRG przygotowały na ten czas specjalne kolekcje, związane z tymi okazjami. Vistula w swojej kolekcji Celebrations stworzyła elegancką i komfortową odzież okolicznościową – zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Z kolei W. KRUK, w najnowszej kolekcji Kwiaty Nocy, oferuje oryginalną, ręcznie robioną biżuterię inspirowaną naturą.

Jednocześnie w bieżącym kwartale na rynku coraz bardziej zauważalne jest pogorszenie nastrojów konsumenckich. W kwietniu 2023 roku sprzedaż VRG osiągnęła wartość 108,2 mln zł, o 0,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Segment jubilerski VRG zanotował w tym czasie 7-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 50,5 mln zł. Segment odzieżowy Grupy uzyskał sprzedaż równą 57,6 mln zł, o 6,4 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

– W kwietniu doświadczyliśmy wyraźnego ochłodzenia popytu. Obok czynników makroekonomicznych, nie bez znaczenia miała tu pogoda, z utrzymującymi się niskimi temperaturami, która wpływa zwłaszcza na sprzedaż w segmencie odzieżowym. Pomimo negatywnego wpływu czynników zewnętrznych, osiągnęliśmy wynik zbliżony do bardzo dobrego kwietnia 2022 oraz zanotowaliśmy najwyższą miesięczna sprzedaż w bieżącym roku. Dobrze oceniamy zachowanie segmentu jubilerskiego, który utrzymuje pozytywną dynamikę wzrostu – wskazuje Janusz Płocica. – W tych warunkach skupiamy się na dywersyfikacji i rozwoju naszego portfolio. Intensyfikujemy również działania marketingowe, budując silną pozycję i wizerunek naszych marek, co jest szczególnie ważne dla konsumenta w okresach niepewności gospodarczej – dodaje prezes zarządu VRG.

VRG dywersyfikuje marki modowe

Vistula rozwija się w kierunku marki premium total look dla mężczyzn i kobiet, z naciskiem na wysokiej jakości kolekcję formalną, podczas gdy BYTOM pozostaje marką oferującą kolekcje mody męskiej, osadzonych w najlepszych tradycjach krawiectwa. Kolekcja damska była w pierwszym kwartale odpowiedzialna już za 4,5 proc. sprzedaży Vistuli, w porównaniu do 2 proc. w analogicznym okresie czasu w roku ubiegłym. Oferta premium marki Deni Cler Milano daje Grupie VRG ekspozycję na rozwijający się segment odzieży luksusowej.

Modernizacja sieci oraz inwestycje w omnichannel

W pierwszym kwartale 2023 roku otwartych zostało 8 nowych salonów marek Grupy VRG. Zamykane są nierentowne salony, a w lokalizacjach nowych lub tych o największym potencjale testowane są nowe rozwiązania i formaty. W całym 2023 roku, uwzględniając zamknięcia nierentownych lokalizacji, otwarcia nowych oraz zwiększenia wielkości istniejących, Grupa planuje zwiększyć całkowitą powierzchnię handlową o ok. 4 proc.

W marcu, w blisko czterokrotnie powiększonym salonie W. KRUK w Westfield Mokotów, a W. KRUK Rolex Boutique pojawił się w galerii. To pierwszy taki butik w Polsce i jeden z niewielu w Europie zaprojektowany i zbudowany zgodnie z najnowszym konceptem meblowym Rolexa. Poza Polską format ten występuje obecnie tylko w Szwajcarii, Francji i Turcji. Jednocześnie Wólczanka uruchomiła w Westfield Mokotów nowy sklep wielkoformatowy.

W ramach realizacji strategii omnichannel VRG zwiększa możliwości realizowania dostaw i zwrotów (włącznie z dostawą ekspresową) oraz rozwija funkcjonalności stron i aplikacji sprzedażowych poprzez wprowadzenie bardziej intuicyjnych narzędzi. Spółka pracuje także nad programowaniem własnych rozwiązań, umożliwiających interaktywne dopasowanie rozmiarów w e-sklepach. Grupa kontynuuje sprzedaż na platformie Zalando i pracuje nad rozpoczęciem współpracy z kolejnymi platformami.

Planowane na 2023 rok wydatki inwestycyjne Grupy VRG to ok. 42 mln zł.

Sprzedaż VRG w maju

Sprzedaż VRG S.A. osiągnęła w maju 2023 wartość 123,7 mln zł, o 2,2 proc. więcej rdr. Narastająco w 5. miesiącach sprzedaż VRG wyniosła 499,3 mln zł (o 5,4 proc. więcej r/r).

Segment jubilerski VRG zanotował w maju 18,2-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 64,2 mln zł. Segment odzieżowy Grupy osiągnął sprzedaż równą 59,5 mln zł, o 10,9 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Kanały online odpowiadały za 8,6 proc. sprzedaży (w porównaniu z 11,5 proc. rok wcześniej).



Mimo tego, że marki odzieżowe odnotowały rekordowy wynik w tym roku, bardzo wysoka baza 2022 roku zaowocowała relatywnie niską dynamiką wzrostu. Jak podkreśla Prezes VRG, segment odzieżowy pozostawał pod presją zmniejszonego w porównaniu do roku ubiegłego popytu i mniejszego ruchu klientów w sieci stacjonarnej i internetowej.

– Maj 2023 potwierdza oczekiwania dotyczące kształtowania się popytu klientów: wobec presji inflacyjnej dobrze radzą sobie marki premium i dobra luksusowe, czego dowodzą dobre wyniki W.KRUK i Deni Cler – mówi Janusz Płocica.

Marża Grupy w maju 2023 r. wyniosła 56,5 proc. w porównaniu do 57,5 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. Po pięciu miesiącach br. marża Grupy wyniosła 52,1%. W maju 2023 roku marki grupy VRG operowały na 52,1 tys m2 powierzchni handlowej (o 0,7% mniejszej niż rok wcześniej).