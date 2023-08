Firma Halupczok otwiera partnerski showroom w Monachium

Nowy showroom, zajmujący powierzchnię około 150 metrów kwadratowych, to centrum inspiracji dla osób poszukujących wyjątkowych rozwiązań meblowych. Wnętrze salonu zaprojektowano tak, by goście mogli doświadczyć estetyki oraz funkcjonalności mebli marki Halupczok - informuje firma.

Jednym z głównych punktów przestrzeni są trzy kolekcje meblowe, z których wyróżnia się kuchnia Madera, uhonorowana prestiżowym ogólnoeuropejskim wyróżnieniem German Design Award. Rozmieszczenie produktów pozwala na szczegółowe przyjrzenie się detalom każdej , dostrzeżenie detali i wykonania.

Nowy showroom to także przestrzeń dedykowana inspirującym rozwiązaniom garderobianym. Oferowane funkcje, jak automatyzacja oświetlenia w garderobie czy szuflady wyściełane materiałem ze wzorem firmowym, stanowią przykłady innowacyjnego podejścia marki Halupczok do projektowania zabudowy wewnętrznej.

W showroomie dostępna jest oferta próbek materiałowych i nablatowych, gama frezowanych frontów meblowych, a także uchwytów. Stanowi to dodatkowy element pozwalający na dostosowanie mebli do gustu i preferencji. Kolejną częścią nowego salonu jest prezentacja mebli łazienkowych.

"Otwarcie nowego partnerskiego showroomu w Monachium to krok w przyszłość marki. Jest to nie tylko okazja do przybliżenia naszych wartości i filozofii klientom w Niemczech, ale także kontynuacja misji firmy tworzenia mebli luksusowych, które łączą estetykę, funkcjonalność i zrównoważony rozwój" - informuje firma.

Halupczok to marka luksusowych mebli łącząca od dwóch dekad tradycję rzemiosła z nowoczesnym designem. Firma ma 11 salonów firmowych w Polsce oraz zagraniczne przedstawicielstwa w Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych.